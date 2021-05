Cambio di programmazione per Buongiorno mamma, la nuova Serie TV di Canale 5 con protagonista Raoul Bova, che in queste prime settimane di messa in onda è stata trasmessa di mercoledì sera. Nonostante gli ottimi risultati d'ascolto registrati in prima visione assoluta, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione della serie che, per la quarta puntata, non andrà più in onda di mercoledì, ma anticiperà al martedì sera, così da evitare lo scontro diretto con la fiction Il Commissario Montalbano.

Cambio programmazione Buongiorno mamma: la fiction lascia il mercoledì sera

Nel dettaglio, la quarta puntata di Buongiorno mamma era prevista per mercoledì 12 maggio in prime time su Canale 5, ma in casa Mediaset hanno deciso di anticipare il giorno di messa in onda.

La serie, infatti, sarà trasmessa di martedì 11 maggio, sempre nello slot di prima serata, che va dalle 21:40 alle 24 circa.

A confermarlo sono i promo che stanno andando in onda su Canale 5, con i quali viene annunciato il cambio palinsesto a tutti i fan che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti di Buongiorno mamma.

Tale decisione del cambio programmazione ha probabilmente a che fare con la modifica che è stata attuata nel palinsesto Rai.

La rete ammiraglia, infatti, ha deciso di sospendere in anticipo la messa in onda del programma Ulisse - Il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela.

La quarta puntata di Buongiorno mamma passa al martedì sera

L'ultima puntata del programma di divulgazione scientifica e culturale ha ottenuto un ascolto netto di circa 2.800.000 spettatori, pari a uno share che non è andato oltre la soglia dell'11%.

Numeri che hanno spinto il direttore di Rai 1 ad attuare questo cambio palinsesto e così al mercoledì sera sono arrivate le repliche della serie tv campione di ascolti, Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

In questo modo, quindi, la Rai avrebbe dovuto sfidare Buongiorno mamma con il celeberrimo Montalbano che, seppur in replica, riesce comunque ad attirare l'attenzione di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori.

La fiction con Raoul Bova evita la sfida con Montalbano

Numeri che avrebbero potuto mettere "in crisi" il successo della fiction con Raoul Bova che, nel corso di queste settimane di messa in onda, ha registrato una media di oltre 3.500.000 spettatori, con uno share che oscilla tra il 16 e il 17%.

Da qui, quindi, la decisione di preservare Buongiorno mamma dal mercoledì sera contro Montalbano e di anticiparla al martedì sera, dove questa settimana su Rai 1 andrà in onda la serata evento dei David di Donatello 2021 condotta da Carlo Conti.