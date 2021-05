La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad attirare un bel po' di dubbi e perplessità. Tra coloro che non credono nella veridicità di questo sentimento vi è il paparazzo Paolone che, in una recente intervista, è tornato a puntare il dito contro la coppia del momento. Secondo lui, infatti, si tratterebbe di una storia finta, di quelle architettate a tavolino e anche l'ultima paparazzata di Can e Diletta insieme sul lago di Como, sarebbe stata organizzata nei dettagli per finire sui giornali.

I nuovi sospetti di Paolone sulla coppia Can Yaman-Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo le voci di crisi e di tradimento di Diletta ai danni del divo turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, sono venute fuori le foto della coppia che si godevano un weekend d'amore insieme sul lago di Como.

I due sono stati beccati in teneri atteggiamenti mentre si scambiavano coccole e carezze varie.

Eppure, secondo quanto riportato da Paolone, questa non sarebbe la verità dei fatti, dato che i due non avrebbero mai trascorso questo weekend insieme così come riportato dai giornali.

"Alle 16:30 di domenica lei era a Milano a casa. Poi è partita per andare al lago e lunedì era di nuovo in radio" ha sentenziato il noto paparazzo, aggiungendo quindi che le foto sarebbero state fatte in fretta e furia e che in realtà non ci sarebbe stato nessun weekend romantico insieme.

Si parla di interessi economici dietro la love story tra Can e Diletta

Can e Diletta Leotta, quindi, si sarebbero incontrati soltanto per poter scattare queste foto che poi sono finite in copertina sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, ma alla fine non avrebbero passato del tempo assieme in intimità.

"Entrambi ci hanno guadagnato sia in visibilità che soldi" ha sentenziato Paolone parlando della coppia e aggiungendo che, malgrado il guadagno derivato da quello che lui considera un "amore finto", Can Yaman ne uscirebbe peggio della Leotta, dato che in questo periodo avrebbe perso la stima di molte fan.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e cosa succederà nel corso delle prossime settimane, va detto che in questi ultimi giorni sia Can Yaman che la sua amata Diletta Leotta hanno fatto perdere le loro tracce.

Dopo la paparazzata sul lago, Can Yaman e Diletta fanno perdere le loro tracce insieme

I due, infatti, non sono più apparsi insieme su nessuna rivista di Gossip ne tantomeno hanno postato dei nuovi scatti assieme sui loro account Instagram.

Una presa di posizione netta quella della coppia del momento, che pare abbia scelto di perseguire la strada della riservatezza, anche se i numerosi fan si chiedono come stia procedendo questo amore e soprattutto se sia tutto vero oppure no.