Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad attirare dubbi e perplessità per il loro chiacchieratissimo amore. L'ultima paparazzata della coppia risale a circa dieci giorni fa, quando sono stati beccati insieme sul lago di Como, mentre si godevano un momento di relax e romanticismo. Da quel momento poi è calato il silenzio sulla coppia, che sembra aver fatto perdere le tracce. A distanza di mesi dalla nascita di questo amore, però, il paparazzo Paolone continua ad avere dei dubbi ed ha svelato un nuovo retroscena sulla coppia, legato in primis alla conduttrice sportiva.

Il retroscena di Paolone su Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio Paolone, a proposito dei vari servizi che hanno visto come protagonisti Can e Diletta nel corso di questi mesi, ha svelato che sarebbe tutto architettato e che l'artefice di questi servizi sarebbe proprio Leotta.

Il paparazzo, infatti, ritiene che anche le foto del weekend d'amore trascorso al Lago di Como, in realtà, celerebbero un inganno.

Lui sostiene che Can e Diletta si sarebbero visti soltanto domenica pomeriggio per poter fare questi scatti, che poi sono finiti su tutti i giornali di Gossip e sui vari siti web.

'È Diletta che chiama i paparazzi', rivela Paolone

"Lei lamenta l'invadenza del gossip, ma poi chiama i fotografi per farsi fare questi servizi", ha sentenziato duramente Paolone, che ha nuovamente mosso delle accuse nei confronti della conduttrice volto simbolo della piattaforma Dazn.

Il motivo di tale mossa? Per il paparazzo sia Can che Diletta avrebbero tratto vantaggio da questa situazione, in primis dal punto di vista economico e poi anche dal punto di vista mediatico e quindi di visibilità.

Tra i due, però, il paparazzo sostiene che sia l'attore turco di DayDreamer e Mr Wrong a uscirne con "le ossa rotte".

In queste settimane, infatti, Can si è più volte ritrovato al centro di accese polemiche da parte dei fan che non vedono di buon occhio questa sua relazione con Diletta e per tale motivo non hanno perso occasione per bacchettarlo sui social.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La coppia Can-Diletta fa perdere le tracce

Secondo il paparazzo Can avrebbe perso credibilità dopo questa storia d'amore che continua a nascondere dubbi e perplessità.

Intanto, dopo le foto assieme sul lago di Como, i due sembrano essere spariti dai radar. Can e Diletta non sono stati più beccati insieme dai paparazzi e non si sono fatti vedere in coppia neppure sui social.

Diletta, in questi giorni, si è limitata a postare soltanto delle foto in compagnia di alcune amiche e delle storie in cui si divertiva a fare un aperitivo a Milano, ma al suo fianco anche questa volta, non c'era il fidanzato Can.