Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere la coppia più discussa del momento. I due sono al centro del Gossip per la loro tormentata relazione che continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Negli ultimi giorni sono stati paparazzati di nuovo assieme, in teneri atteggiamenti mentre si godevano un soggiorno insieme sul lago di Como. Tuttavia ha fatto molto discutere la dura presa di posizione di Diletta nei confronti di paparazzi e fotografi. La conduttrice ha ammesso di essere stufa e che vorrebbe vivere tranquillamente la sua relazione.

Il giornalista Maurizio Costanzo non le ha mandate a dire alla conduttrice, che ha sonoramente bacchettato.

Lo sfogo di Diletta Leotta per la sua storia d'amore con Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta si è lamentata del fatto che da quando è venuta fuori la notizia della sua relazione con Can Yaman, il divo turco della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, è costretta a fare i conti costantemente con i paparazzi che le girano intorno e che li seguono in tutti gli spostamenti.

Una situazione che alla conduttrice sportiva di Dazn, comincia a stare un po' stretta, dato che ha ammesso di voler vivere serenamente e tranquillamente la sua relazione sentimentale con Can.

Le parole di Diletta contro fotografi e paparazzi, hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social ma anche sui giornali.

L'attacco di Costanzo contro Diletta Leotta

A puntare il dito contro la fidanzata di Can, ad esempio, è stato il giornalista Maurizio Costanzo che l'ha sonoramente bacchettata.

"Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta deve staccare dai social, fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa" ha dichiarato Costanzo nel suo attacco contro la conduttrice, aggiungendo poi che dovrebbe anche andare a vivere in un condominio molto grande e cercare di rinunciare al suo posto in televisione.

"Ci sono tanti modi per non far parlare di sé, ma il migliore è sempre il primo: e cioè non farsi trovare" ha ammesso Costanzo, lanciando così una vera e propria stoccata alla Leotta.

È di nuovo amore tra Can Yaman e Diletta: i due insieme sul lago di Como

Nei giorni scorsi, invece, Costanzo aveva elogiato Can Yaman per le sue doti di attore, scrivendo che piaceva al pubblico italiano in primis per la sua bravura e poi per il suo aspetto fisico che non passava inosservato.

Intanto, polemiche a parte, Can e Diletta continuano a essere al centro dell'attenzione: i due hanno trascorso insieme un weekend rilassante e d'amore sul lago di Coma.

Baci, carezze, coccole è quanto la coppia si è scambiata in quei giorni, come testimoniato dagli scatti apparsi sulla rivista "Chi".