Non c'è pace per Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano ad essere al centro del Gossip del momento per la loro chiacchieratissima storia d'amore che sembra fare acqua da tutte le parti. Sebbene siano stati di nuovo paparazzati assieme, i dubbi sulla coppia non mancano e in tanti continuano a sospettare che il loro amore sia in realtà finto. Tra questi vi è il paparazzo Paolone che, fin dal primo momento, ha puntato il dito contro la coppia Can-Diletta, accusandoli di non essere stati sinceri e di aver costruito tutto questo solo per ottenere maggiore visibilità mediatica e per questioni di business.

Dubbi e sospetti sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, gli scatti di Can e Diletta beccati insieme durante un weekend romantico sul lago di Como, hanno riacceso di nuovo i dubbi sul loro amore.

In tanti ritengono che quelle foto non siano autentiche e che tra i due non sia affatto vero amore, così come vogliono far credere ai tantissimi follower che li seguono sui loro rispettivi profili Instagram. In una delle ultime dirette social, Paolone ha ribadito a chiare lettere questo concetto, confermando la sua versione dei fatti sulla coppia Can-Diletta: secondo il paparazzo, tra i due sarebbe tutto finto.

'Lui è complice', ammette il paparazzo parlando di Can Yaman

Secondo Paolone, infatti, Diletta non sarebbe l'unica artefice di quella che lui chiama una "fiction" costruita ad arte, dato che le colpe sarebbero anche dell'attore turco che in questi anni ha stregato il pubblico di Canale 5 prima con la soap Bitter Sweet e poi con DayDreamer - Le ali del sogno, che continua ad ottenere ottimi ascolti in daytime.

"Ma lui è complice di tutta questa fiction. Perché la loro storia è una fiction, non è vera", ha ribadito Paolone nel corso della sua nuova diretta social. "Il loro è un fidanzamento costruito a tavolino per business, marketing. Questi ogni cosa che guardano, toccano, sono soldi, oltre che visibilità", ha ribadito a chiare lettere il paparazzo che continua ad avere dei seri dubbi sull'autenticità di questa coppia.

'Tutto costruito', sbotta Paolone su Can e Diletta

"Si vede che è tutto costruito: dalle foto, dai servizi che escono. Tutto è posato, non c'è nulla di naturale. Diletta quando vede l'obbiettivo dei fotografi si mette in posa", ha sentenziato Paolone, lanciando così una nuova stoccata nei confronti della conduttrice di Dazn.

Insomma, i dubbi e i sospetti sulla coppia del momento non sembrano affatto mancare: ma quale sarà a questo punto la reazione dei due innamorati? Can e Diletta, prima o poi, accetteranno di fare chiarezza su queste accuse sul loro amore?