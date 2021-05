Can Yaman continua ad essere al centro delle polemiche e del Gossip del momento. In queste ultime ore, l'attore turco protagonista della chiacchieratissima love story con Diletta Leotta, è stato beccato da un gruppo di fan all'uscita dal suo appartamento romano ma non si è degnato neppure di un saluto ne tantomeno di un semplice sorriso, malgrado fosse senza mascherina. L'attore si è recato subito nella macchina che lo stava attendendo e la reazione di Alessandro Rosica, esperto di gossip, non si è fatta attendere tanto che ha bacchettato duramente Can Yaman sui social.

I fan vengono ignorati da Can Yaman: neppure un saluto da parte dell'attore

Nel dettaglio, come testimoniano i video circolati in rete e pubblicati anche dallo stesso Rosica sui social, Can Yaman esce dalla sua abitazione del tutto incurante della folla di curiosi e di fan che lo acclamavano e che lo chiamavano, speranzosi di poter ricevere un suo saluto o quanto meno un semplice sorriso.

L'attore protagonista della serie tv DayDreamer e Mr Wrong è andato avanti per la sua strada, del tutto incurante della presenza dei fan che in quel momento erano lì per lui.

Con fare diretto e con passo deciso, Can si è diretto verso la macchina che in quel momento lo stava aspettando sotto la sua abitazione ed è andato avanti per la sua strada, senza neppure un minimo sorriso rivolto ai fan.

Lo sfogo di Rosica contro il modo di fare di Can Yaman

Un modo di fare che, soprattutto sui social, non è passato inosservato dato che non è la prima volta che Can assume dei comportamenti del genere nei confronti degli ammiratori italiani che ne hanno consacrato il grande successo nel nostro Paese.

Già in passato, ad esempio, Can aveva risposto male ad alcuni commenti social fino ad arrivare al punto di eliminarsi definitivamente da Twitter, dopo le polemiche venute fuori per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.

La reazione di Alessandro Rosica, dopo queste immagini di Can che ignora i fan italiani, non si è fatta attendere e il giovane esperto di gossip, che da sempre ha messo in dubbio la veridicità del rapporto con Diletta, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il divo turco.

'Porta rispetto', sbotta Rosica contro Can Yaman

"Dovresti baciare dove cammini, dovresti ringraziare gli Italiani che nonostante i vostri teatrini, ancora vi seguono", ha scritto Rosica nel suo post sfogo contro Yaman.

"Almeno un sorriso o magari un saluto, sarebbe comunque niente, in confronto alle porcate che tu e Diletta state facendo", ha sbottato ancora Rosica.

"Porta rispetto a chi ti ha sempre accolto amorevolmente in questo paese", ha ribadito Rosica che ha bocciato il modo di fare di Can con i suoi fan.