Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Nella giornata di venerdì 28 maggio, Alessandro Rosica ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha parlato della coppia del momento. Per l'influencer, la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la showgirl sarebbe una farsa e, a detta di "investigatoresocial", presto la verità verrà a galla.

Can Yaman e Diletta Leotta: il commento di Alessandro Rosica

Can Yaman e la sua fidanzata sono partiti per un weekend d'amore in Costiera Amalfitana.

La conduttrice sportiva di Dazn e l'attore turco sono partiti per la Campania l'ultimo venerdì di maggio e hanno documentato, attraverso i loro profili social, la loro fuga d'amore. Alessandro Rosica, però, ha espresso dubbi in merito alla veridicità del sentimento che legherebbe l'attore di Istanbul e la conduttrice e ha commentato la vicenda, attraverso il suo account Instagram. L'influencer, a tal proposito, ha scritto che già un mese fa aveva avvisato i suoi follower che la coppia del momento si sarebbe concessa questa vacanza, aggiungendo: ''Tutti i miei consigli sono stati presi in considerazione''.

Alessandro Rosica commenta la relazione fra Can Yaman e Diletta

Alessandro Rosica ha inoltre detto che qualcuno potrebbe pensare che sia un caso che Can e Diletta abbiano fatto esattamente quello che aveva previsto lui.

In ogni caso, l'influencer ha confidato di essere contento che si sia verificato quanto aveva ipotizzato. Alessandro ha proseguito poi il post, dichiarando: ''Facendo così, allora, non ci vuole nulla a capire l'eventuale finale di questa farsa''. "Investigatoresocial" ha suggerito a chi è coinvolto in questa storia di divertirsi finché può, commentando: ''Il marcio alla fine uscirà fuori del tutto''.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel frattempo, nonostante ci sia qualcuno che solleva dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore, Can Yaman e Diletta Leotta proseguono il loro fidanzamento. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn hanno inserito un video nelle loro storie Instagram, nel quale si sono mostrati felici e sorridenti in automobile, mentre si recavano in Costiera Amalfitana.

La showgirl ha inoltre condiviso con i suoi follower un filmato, riprendendo la vista dalla camera dell'hotel e uno scatto di un aperitivo che si è concessa nella serata. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni dai diretti interessati o indiscrezioni, per scoprire come proseguirà la vacanza della coppia del momento.