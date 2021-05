La fiction Chiamami ancora amore con Greta Scarano è terminata. La prima rete nazionale ha trasmesso lunedì, 17 maggio l'ultimo episodio e gli ascolti della puntata hanno superato quelli avuti da L’Isola dei Famosi.

Greta Scarano e la sofferenza di Anna

Greta Scarano ha interpretato Anna Santi nella fiction Chiamami ancora amore. Lunedì 17 maggio, Rai 1 ha trasmesso l'ultima puntata. Fanpage ha intervistato la protagonista che ha rivelato come è stata la sua esperienza nella fiction. L'attrice ha vestito i panni di una donna delusa e sofferente per la fine di una storia d'amore.

Nella trama lo sconforto e il dolore emergono maggiormente perché Anna è anche madre.

Per i figli la protagonista ha dovuto rinunciare a molte necessità e a buona parte della sua vita di donna. Nel primo episodio dei tre, Anna ed Enrico, con l’assistente sociale, ripercorrono il tempo in cui Enrico ha riconquistato Anna. La coppia ha cercato di rimanere unita fino alla fine, alla sentenza di separazione.

Anna, una donna che conosce la sofferenza

Greta, nell'intervista rilasciata, ha raccontato come Anna è stata ferita da una relazione in cui esistevano solo conflitti. La protagonista ha vissuto conflittualmente con suo padre, con il terrore di suicidarsi come la madre. La fiction racconta una storia comune a tante donne e non si può trovare una colpa all'interno della coppia.

Greta, nell'intervista si dice fortunata di avere lavorato con Claudia Pandolfi e Simone Liberati.

"Chiamami ancora amore" è stata prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content. Gianluca Maria Tavarelli ha curato la regia.

Il figlio Pietro viene affidato a una famiglia modello

L'assistente sociale farà una relazione per il giudice che deciderà di togliere Pietro, il figlio, sia al padre che alla madre, per affidarlo in una casa famiglia. In seguito il bambino si stabilirà con Andrea. Si tratta di un ingegnere informatico importante con una famiglia modello.

Pietro vivrà quindi in modo totalmente diverso da come ha fatto fino ad allora. I suoi genitori naturali, per farsi guerra con le recriminazioni, non hanno pensato al figlio.

Anna ed Enrico, a questo punto dovranno escogitare un modo per tornare a essere i genitori di Pietro. Ancora una volta sofferenza per Anna, che insieme al marito capirà quanto conta la famiglia e la maternità, con tutte le sue privazioni. Una storia introspettiva e reale Chiamami ancora amore, che però non avrà un seguito. La Rai, con un comunicato stampa, ha reso noto che non è prevista per la fiction una seconda stagione. Nell'intervista rilasciata, Greta Scarano lo aveva anticipato.