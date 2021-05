Prosegue l'appuntamento in prima visione con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman, che si sta avviando verso il gran finale. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso delle nuove puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 ci saranno dei nuovi colpi di scena imperdibili. Occhi puntati su Aziz, che prenderà un'importante decisione legata al suo futuro, mentre Sanem tornerà a essere gelosa di Can, complice la presenza di una donna che gli farà la corte.

Anticipazioni DayDreamer dal 10 al 14 maggio: Aziz se ne va

Nel dettaglio, le trame dei prossimi episodi di DayDreamer che saranno trasmessi fino al 14 maggio in televisione, rivelano che Aziz deciderà di lasciare Mihriban e di partire per Amsterdam.

Un duro colpo per l'ex compagna, che non si rassegnerà per la scelta fatta dall'uomo e non potrà fare altro che piangere sulla spalla di Selim.

Intanto alla Fikra la tensione si farà sempre più palpabile. Per riuscire ad ottenere un incarico prestigioso e importante, hanno finto di avvalersi della collaborazione di un fantomatico regista anglo-spagnolo di nome Arthur Capello. In realtà dietro la "maschera" di questo regista si cela Selim.

Così, nel momento in cui il cliente arriverà in agenzia per conoscere il regista, Selim dovrà impegnarsi con tutto se stesso per cercare di essere credibile, ma i piani non andranno proprio nel verso giusto.

Selim rischia di far saltare una trattiva con un cliente

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda fino al 14 maggio 2021, rivelano che Selim su suggerimento di Sanem (che ha consigliato di assumere un atteggiamento borioso) si lascerà andare un po' troppo e alla fine finirà per insultare il cliente, rischiando addirittura di mandare all'aria tutta la trattativa col cliente.

Per fortuna, però, a salvare la situazione ci penserà la giovane e bella Ayca, la scaltra nipote del cliente che prenderà in mano le redini della situazione ed eviterà che la trattativa con la Fikra possa saltare definitivamente.

Al tempo stesso, però, l'atteggiamento di Ayca decisamente troppo permissiva nei confronti di Can, finirà per scatenare la gelosia funesta di Sanem, che non riuscirà a controllarsi.

Can e Sanem su un'isola deserta: anticipazioni DayDreamer 10-14 maggio

Di conseguenza, divorata dalla gelosia nei confronti della ragazza, Sanem finirà per avere un'accesa discussione con Can.

Le trame delle puntate di DayDreamer dal 10 maggio in poi, rivelano che per cercare di ripristinare di nuovo la calma, Can sarà costretto a organizzare una gita a sorpresa per Sanem e chiederà l'aiuto di Deren.

Così, Can e Sanem arriveranno su un'isola deserta e lì il fotografo fingerà che la moto d'acqua si sia rotta.