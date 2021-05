DayDreamer, la Serie TV turca che narra la storia di Can e Sanem sta giungendo alle puntate conclusive. In occasione del gran finale, non mancheranno i colpi di scena che vedranno Aziz lasciare la Turchia per trasferirsi ad Amsterdam. L'uomo saluterà i figli e Mihriban e lascerà il paese senza dire nulla invece all'ex moglie Huma.

DayDreamer, anticipazioni: Aziz stanco delle liti tra Huma e Mihriban

In Daydreamer-Le Ali del sogno le vicende amorose di Can e Sanem continueranno a tenere con il fiato sospeso i telespettatori che, dall'estate scorsa, seguono con interesse le peripezie dei due protagonisti.

Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero mancare ancora tre settimane prima di arrivare al finale della soap tv turca e molto ancora dovrà accadere. Nel dettaglio, si viene a sapere che vi saranno novità in merito ad Aziz, il padre di Emre e Can. L'uomo dopo essere guarito dal male ai polmoni, era tornato in città e aveva ripreso i contatti con la sua vecchia fiamma Mihriban. I due cominceranno una relazione che ben presto, verrà messa a dura prova dalla presenza ingombrante di Huma. L'ex moglie di Aziz infatti non perderà occasione per punzecchiare Mihriban, la quale mal sopporterà le ingerenze della donna.

Aziz decide di lasciare Instanbul e si trasferisce ad Amsterdam

Con il passare delle puntate, Huma e Mihriban non riusciranno più a tenere a freno i loro caratteri fumantini.

Molti saranno i loro scontri che in alcuni casi, saranno addirittura comici. Il tutto sembrerà peggiorare con l'arrivo di Selim, un vecchio amico di Huma, Aziz e Mihriban. Divit senior non riuscirà più a sopportare i litigi tra l'attuale fidanzata e l'ex moglie e in più di un'occasione, inviterà Mihriban a lasciar perdere le provocazioni di Huma.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La fidanzata però non gli darà ascolto e ciò porterà i due fidanzati allo scontro. Aziz capirà che le due donne non cambieranno mai e pertanto sarà lui a prendere una drastica decisione, decidendo di lasciare la Turchia per trasferirsi ad Amsterdam ed allontanarsi in questo modo da tutte le tensioni.

In DayDreamer Aziz esce di scena senza salutare Huma

Nel corso degli episodi finali di DayDreamer, Aziz si presenterà alla Fikri Harika annunciando la sua decisione di lasciare la città per andare in Olanda. Emre e Can saranno dispiaciuti dopo aver appreso della decisione del padre il quale, prima della partenza, vorrà dare alcuni consigli ai due figli. Ad Emre dirà di prendersi cura di Leyla mentre esorterà Can a recuperare la memoria, al fine di poter vivere la sua storia d'amore con Sanem. Parole che verranno apprezzate dai fratelli Divit, i quali si stringeranno intorno ad Aziz per un ultimo abbraccio. Dopo aver salutato i figli, l'uomo comunicherà la sua imminente partenza anche a Mihriban, alla quale augurerà il meglio.

Aziz lascerà quindi Instanbul senza però salutare Huma, la quale verrà a sapere che l'ex marito si sarà trasferito ad Amsterdam da Emre e Leyla.