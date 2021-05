DayDreamer - Le ali del sogno si avvicina al gran finale. A distanza di un anno dal debutto e dopo una programmazione altalenante, la serie turca si concluderà molto probabilmente alla fine di maggio, regalando ai fan un finale fiabesco. Sanem, infatti, vedrà il suo sogno diventare realtà e la storia d'amore con Can finirà con un happy end. Archiviato DayDreamer, gli amanti delle serie turche potranno appassionarsi alle vicende di Eda e Serkan, i protagonisti di Love is in the air, prossimamente in onda su Canale 5 al posto del programma Uomini e Donne che dovrebbe terminare il 30 maggio.

La nuova fiction daily di Mediaset si è conclusa in Turchia ad aprile e, considerati gli ottimi ascolti, tornerà presto con una seconda stagione.

Dopo la conclusione di DayDreamer in onda Love is in the air: trama

La serie Love is in the air (in originale Sen Çal Kapimi) è una romantic comedy e racconta, proprio come in DayDreamer, una storia d'amore ricca di momenti romantici e simpatici equivoci. Le vicende di Eda Yıldız (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) sono ambientate ad Istanbul e iniziano quando la protagonista, una giovane fioraia, deve procurarsi il denaro necessario a pagare l'ultimo anno di università. Tempo prima, infatti, le è stato impedito di laurearsi come architetto paesaggista per un improvviso taglio dei fondi che finanziavano la sua borsa di studio, e ha sempre ritenuto il ricco Bolat responsabile della sfortunata vicenda.

Il destino vuole che i due incrocino i loro cammini e che stringano un singolare accordo: lui le darà i soldi che le servono se la ragazza fingerà di essere la sua fidanzata per scatenare la gelosia della sua ex, già prossima alle nozze con un altro uomo. Eda inizialmente rifiuta la proposta, ma alla fine si vede costretta ad accettare, per via delle sue disagiate condizioni economiche.

La giovane firma un vero e proprio contratto che la vincola per alcuni mesi, alla fine dei quali potrà ricevere il denaro pattuito. Da qui in poi si sviluppa l'intero intreccio amoroso che porterà i due a provare reciprocamente un reale sentimento.

Nel cast di Love is in the air anche Aziz e Deniz di DayDreamer

Love is in the air è una serie composta per il momento da una sola stagione, trasmessa su Fox Turchia dall'8 luglio 2020 al 17 aprile 2021, per un totale di 39 puntate, ciascuna della durata di circa 120 minuti.

La fiction sta attualmente andando in onda anche in Spagna su Divinity, il famoso canale di Mediaset España dedicato alle donne. Sen Çal Kapimi ha riscosso in patria un grande successo e si parla già della seconda stagione. I telespettatori appassionati di DayDreamer ritroveranno nel cast della nuova serie due volti familiari: Ahmet Somers, interprete di Aziz Divit, il padre dei fratelli Can ed Emre, e Başak Gümülcinelioğlu, che ha recitato nei panni di Deniz, l’amica psicoterapeuta di Sanem. I due attori avranno rispettivamente i ruoli di Alptekin Bolat e Pırıl Baytekin Sezgin.

La nuova serie Love is in the air sarà disponibile anche in streaming

L’arrivo su Canale 5 della nuova serie turca Love is in the air è stato annunciato recentemente attraverso un promo condiviso sul profilo ufficiale Twitter di QuiMediaset.

Nel breve filmato vengono mostrati i due protagonisti Eda e Serkan alle prese con il finto fidanzamento basato sulla sottoscrizione di un contratto. La durata delle 39 puntate che compongono la serie, proprio come è accaduto per DayDreamer e Bitter Sweet, verrà di sicuro diminuita per consentire la trasmissione in formato daily, aumentandone quindi il numero. Dopo la messa in onda quotidiana, la fiction sarà resa disponibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play Infinity, permettendo ai telespettatori di recuperare o rivedere la puntata già trasmessa su Canale 5.