La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno si avvia alla conclusione. A distanza di quasi un anno dal debutto, la serie con Can Yaman e Demet Özdemir dovrebbe giungere al termine su Canale 5 entro la fine di maggio. Le anticipazioni turche rivelano che la fiction regalerà ai telespettatori il finale fiabesco sognato da Sanem. Stando agli spoiler, il matrimonio tra Can e la giovane scrittrice non sarà l'unico evento gioioso in arrivo per la coppia. Dopo un salto temporale, il pubblico di Canale 5 conoscerà i tre gemelli nati dall'unione dei due protagonisti: Deniz, Yildiz e Ates.

Questo momento così importante nella vita dei protagonisti coinciderà con la fine della popolare serie turca.

Anticipazioni turche sul finale di DayDreamer: Can chiede a Sanem di sposarlo

Dopo aver superato l'ultimo grande ostacolo, Can Divit e Sanem Aydin avranno il loro lieto fine. Nelle puntate di DayDreamer attualmente in onda su Canale 5 i due innamorati stanno attraversando l'ennesima fase critica del loro rapporto. Infatti, in seguito a un incidente d'auto, il fotografo ha perso la memoria degli ultimi due anni della sua vita e, dunque, non ricorda nulla di Sanem e della loro storia d'amore. Dopo aver recuperato i ricordi e superato questa spiacevole situazione, il giovane fotografo non vorrà più aspettare.

Stando agli spoiler diffusi in rete, Divit organizzerà una festa, durante la quale chiederà alla ragazza di sposarlo in modo romantico e originale: l'anello di fidanzamento arriverà con un drone.

Can e Sanem si sposano e hanno tre figli: spoiler sul finale di DayDreamer

Dopo aver ottenuto il consenso da parte dei genitori di Sanem, Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan), i due fidanzati organizzeranno una cerimonia pre-matrimoniale che si svolgerà senza alcun intoppo.

Superato questo momento, Can e Sanem si sposeranno, circondati da tutte le persone a loro più care. Dopo il matrimonio i coniugi Divit saluteranno tutti e partiranno in viaggio di nozze, apprestandosi così a iniziare insieme la loro nuova vita. Il gran finale di DayDreamer sarà caratterizzato da una corsa in ospedale per il parto e da un salto temporale che proietterà i due protagonisti alcuni anni dopo, genitori felici di tre gemelli, Deniz, Yildiz e Ates.

Questa scena confermerà le premonizioni di Sanem che più volte aveva visto in sogno il loro finale felice.

Dopo DayDreamer in arrivo su Canale 5 una nuova serie con Can Yaman: Mr Wrong

Al termine di DayDreamer - Le ali del sogno, Can Yaman sarà ancora protagonista nell'estate di Canale 5. Infatti, per il terzo anno consecutivo, andrà in onda una romantic comedy turca interpretata dal divo turco. Mentre Yaman si sta preparando a lanciare la sua carriera grazie al ruolo di Sandokan nella prossima fiction prodotta da Lux Vide, il pubblico che lo ha apprezzato nei ruoli di Ferit Aslan e Can Divit, lo rivedrà nei panni dell'aitante playboy Özgür Atasoy, co-protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Accanto all'attore i telespettatori ritroveranno Özge Gürel, già sua partner nella popolare fiction Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.