Nella puntata di DayDreamer in onda martedì 25 maggio su Canale 5, Can farà fatica a instaurare nuovamente un rapporto con Sanem, infatti lei sarà disposta a fare qualsiasi cosa pur di evitarlo. Intanto l'agenzia vincerà la sfida per la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem e Ayca deciderà di festeggiare il sodalizio con una festa.

Sanem vittima di un incidente con il motorino

Can sarà sempre molto pensieroso in merito al suo rapporto con Sanem. Le cose si sono decisamente complicate da quando la ragazza ha deciso di andarsene dalla tenuta di Mihriban e dell'agenzia.

Per schiarirsi un po' le idee andrà sul lungomare, ma non potrà immaginare ciò che gli starà per accadere.

Infatti, poco distante da lui Sanem starà rientrando in negozio con il motorino. Vedrà Can sul lungomare e, forse per l'agitazione, perderà il controllo del mezzo e andrà a urtare il marciapiede. A causa delle sue urla tutti andranno a prestarle soccorso e tra questi ci sarà anche Can, che sarà sorpreso di vederla lì.

La ragazza, con lui, avrà un atteggiamento strano. Non solo rifiuterà il suo aiuto, ma fingerà di non conoscerlo, motivando così il suo atteggiamento: "Forse ho sbattuto la testa durante l'incidente e ho perso la memoria". L'ovvio riferimento va a quello che è successo a Can.

A ogni modo la ragazza prenderà il suo motorino e deciderà di andarsene via.

La Fikri Harika vince la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem

Alla Fikri Harika, invece, attenderanno una notizia importante: il nome dell'agenzia che riuscirà ad accaparrarsi la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem. Il team ha già fatto la sua presentazione, ora deve solo attendere che anche la concorrenza faccia altrettanto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Trascorso il tempo necessario sarà la stessa Ayca ad andare in agenzia per dargli l'esito: la Fikri Harika è riuscita a conquistare la campagna pubblicitaria. Oltre a ciò gli annuncerà che nella villa di famiglia si terrà una festa per celebrare l'inizio della collaborazione, ovviamente sarà invitata anche Sanem. Per questo motivo Emre suggerirà a Can di recarsi personalmente dalla ragazza per invitarla alla festa.

Can arriverà nel negozio degli Aydin, annuncerà che l'agenzia ha vinto la campagna pubblicitaria e per la festa che si terrà per celebrare il sodalizio l'azienda vorrebbe Sanem come ospite d'onore, ma la ragazza rifiuterà l'invito. Per lei non sarà necessaria la sue presenza, ci penserà sua sorella Leyla a fare le sue veci, in più non può abbandonare il suo lavoro di consegne a domicilio. Can si arrenderà e se ne andrà senza Sanem, ma in agenzia riusciranno a trovare un modo per portare la ragazza nella villa di Ayca?