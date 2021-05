Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio Can e Sanem trascorreranno ancora una volta la notte insieme. Il giovane, infatti, rapirà la ragazza e la condurrà in un'isola deserta. La giovane Aydin, inoltre, avrà un attacco di gelosia a causa di Ayca, nipote di un importante cliente della Fikri Harika. Aziz, nel frattempo, deciderà di lasciare Mihriban e partirà per Amsterdam.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 circa su Canale 5.

DayDreamer, puntate fino al 14/05: Aziz lascia Mihriban e parte per Amsterdam

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Emre proverà a servirsi dell'aiuto di Muzaffer per convincere CeyCey ad abbandonare la casa di Nihat e Mevkibe. L'uomo, infatti, offrirà al suo amico alcuni benefici all'interno dell'azienda pur di raggiungere il suo obiettivo. Aziz, intanto, deciderà di lasciare Mihriban e di andare ad Amsterdam. La donna non si rassegnerà facilmente e cercherà conforto in Selim.

Alla Fikri Harika, nel frattempo, l'aria sarà molto tesa, in quanto il nuovo cliente si recherà in azienda per conoscere il regista del suo spot: Arthur Capello. L'uomo, però, in realtà non esiste e i dipendenti dell'agenzia hanno inventato questo personaggio solo per ottenere l'incarico di lavoro.

Sanem, dal suo canto, si convincerà che Selim rappresenta la persona ideale per interpretare il finto regista, ma l'incontro non andrà secondo i piani.

DayDreamer, anticipazioni al 14 maggio: Sanem si ingelosisce a causa di Ayca

Durante la sua sceneggiata, Selim tenterà di mantenere un atteggiamento borioso e seguirà i consigli di Sanem.

L'uomo, però, entrerà troppo nel personaggio, al punto da rischiare di perdere l'accordo. Ayca, bella e intelligente nipote dell'importante cliente, riuscirà a salvare la situazione e questo scaturirà una forte gelosia di Sanem verso Can. La giovane, infatti, si troverà ad avere una reazione spropositata per quanto accaduto.

DayDreamer, trama al 14 maggio: il maggiore dei Divit rapisce Sanem

La giovane Aydin si farà prendere la mano e Divit sarà sorpreso dalla reazione della sua ex fidanzata. Il giovane, infatti, deciderà di prepararle una sorpresa servendosi dell'aiuto di Deren. Ancora una volta, Can rapirà Sanem e la porterà su un'isola deserta a bordo di una moto d'acqua. A quel punto, il maggiore dei Divit fingerà un guasto del mezzo e costringerà la giovane Aydin ad avere un confronto con lui. I due, dopo aver raggiunto l'isola, trascorreranno ancora una volta la notte insieme. Can e Sanem, infatti, si troveranno a vivere un tuffo nel passato.