Nelle puntate conclusive di DayDreamer, Sanem prenderà una drastica decisione e deciderà di tornare a vivere con i genitori. Il tutto nel tentativo di dimenticare il suo amato Can Divit il quale, nel frattempo, non sarà ancora riuscito a recuperare la memoria dei suoi ultimi due anni di vita. Sanem sconfortata per tutto ciò, lascerà il lavoro all'agenzia e tornerà a occuparsi del negozio di Nihat.

Sanem non riesce a far recuperare la memoria a Can

L'incidente stradale in cui saranno rimasti coinvolti Can e Sanem avrà cambiato il destino dei due protagonisti di DayDreamer.

Come noto, il fotografo, dopo essersi risvegliato dal coma non avrà ricordi di Sanem e degli ultimi due anni di vita. La ragazza non si perderà d'animo e cercherà in tutti i modi di far riaffiorare i ricordi della loro storia d'amore al maggiore dei Divit. Sanem arriverà persino a ricomprare il palazzo della Fikri Harika per ricreare lo stesso ambiente in cui lei e Can si innamora rondò. Purtroppo tutti gli sforzi della giovane Aydin sembreranno vani.

DayDreamer, prossime puntate: Sanem torna a vivere con Nihat e Mevkibe

Nel corso dei prossimi episodi di DayDreamer, Can comincerà a mostrarsi più carino con Sanem solo nel momento in cui leggerà il suo libro e dove Sanem avrà raccontato la loro storia d'amore.

Sanem avrà il sentore che il fotografo si mostri più vicino a lei solo per un senso colpa e, a questo punto, sempre più scoraggiata, deciderà di mollare tutto prendendo una drastica decisione. La ragazza infatti, preparerà le valigie e lascerà la tenuta di Mihriban per tornare a casa dei genitori. Inoltre, Sanem lascerà anche il lavoro alla Fikri Harika e ciò per evitare di incontrare ancora Can.

La giovane scrittrice vorrà mettere distanza tra lei e il fotografo, ricominciando proprio dal suo quartiere.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem torna a lavorare nel negozio del padre

Dando uno sguardo ai prossimi episodi e che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Sanem ricomincerà anche a lavorare nel negozio di alimentari del padre Nihat.

Resta da capire a questo punto, come la prenderà Can. Dalle anticipazioni turche, si viene a sapere che il fotografo si recherà nel quartiere per cercare di convincere Sanem a tornare a lavorare in agenzia ma la ragazza sarà irremovibile. Con il prosieguo delle puntate, Sanem sarà talmente scoraggiata da pensare addirittura di lasciare la Turchia, pur di dimenticare il suo amato Can. Come andrà a finire questa intricata situazione? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di DayDreamer, ricordando tra l'altro che la soap tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:40.