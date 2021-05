Sta per avvicinarsi la messa in onda su Canale 5 delle ultime puntate di DayDreamer, la serie turca con protagonista Can Yaman che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le ultime puntate previste si preannunciano dense di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem. In particolar modo, la minore delle Aydin deciderà di mollare la presa con il giovane Divit che non ricorda nulla del loro passato, e di tornare di nuovo dai suoi genitori.

Alla fine, però, sarà Can a ricredersi e a compiere un gesto che spiazzerà la donna.

Sanem chiude col passato e con Can: spoiler sul finale di DayDreamer

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Sanem ce la metterà tutta per essere comprensiva nei confronti del suo fidanzato e per aiutarlo a recuperare la memoria e i ricordi della loro storia d'amore.

Tuttavia, nel momento in cui dovrà fare i conti con l'ennesima delusione, deciderà di mollare la presa e di lasciare tutto. Sanem mollerà la tenuta di Mihriban, il lavoro alla Fikra Harika, il recupero di Can.

Aydin, infatti, si renderà conto che c'è ben poco da fare e per questo motivo tornerà di nuovo dai suoi genitori.

Mevbike e Nihat la vedranno arrivare di mattina presto in taxi e questa volta Sanem ammetterà di essere pronta a restare con loro.

Sanem ritorna dai suoi genitori

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che l'intenzione di Sanem è quella di tornare alle origini, al periodo pre-Can.

E così la donna proverà a cancellare la malinconia sfoderando dei grandi sorrisi all'interno del mini market dei genitori, dove tornerà a lavorare.

Il fotografo, però, non si arrenderà. Can, infatti, cercherà in tutti i modi di convincerla a riprendere in mano le redini del suo lavoro e quindi a tornare alla Friki, ma la reazione della donna non sarà positiva. Sanem apparirà irremovibile, disposta a chiudere definitivamente con quel passato che ormai la fa soffrire.

Can corre da Sanem in stazione: anticipazioni ultime puntate DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle ultime puntate di DayDreamer rivelano che Sanem maturerà anche la scelta di lasciare Istanbul e quindi di partire per poter iniziare una nuova vita lontana da Can.

Sarà a quel punto che Can correrà da lei, perché si renderà conto che non può permettersi di perderla. Il fotografo arriverà in stazione e le le confesserà tutto il suo amore.

"Mi hai reso un uomo speciale" ammetterà Can al cospetto di Sanem e chiedendole così di non partire e di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore che avrà un lieto fine.