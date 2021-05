Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 14 maggio su Canale 5, Can capirà il grande amore che c'è stato tra lui e Sanem e lo constaterà dopo aver letto tutto il romanzo della ragazza. Proprio per questo motivo deciderà di trascorrere un po' di tempo da solo con lei e per farlo escogiterà un piano con l'aiuto di Deren.

Can finisce il romanzo di Sanem

Can si affezionerà sempre di più a Sanem e s'impegnerà al massimo per cercare di ricordare il loro amore passato, per questo motivo si fermerà in ufficio fino a tarda sera per terminare la lettura del romanzo della ragazza.

A ogni modo vorrà fare qualcosa in più, per questo motivo contatterà Deren e le domanderà di aiutarlo per mettere su un piano che avrà come obiettivo proprio Sanem e ovviamente le chiederà di non riportare nulla a Leyla ed Emre.

La mattina seguente, in un breve meeting in agenzia, il team si confronterà in merito alla location in cui dovrebbero svolgersi le riprese dello spot delle creme di Sanem. Visto che la ragazza è la proprietaria del marchio, sarà lei a sceglierlo. Per prima cosa dovrà visitarne uno, in cui dovrà recarsi entro la fine della giornata. Per lei è già stato tutto organizzato, dal trasporto fino all'alloggio.

Sanem scopre che è vittima di un piano

Sanem arriverà nel luogo indicatole, una bella località balneare, e la ragazza troverà un sorpresa: Can.

Ovviamente capirà subito che la storia della location per lo spot era tutta una farsa: il fotografo ha organizzato tutto per cercare di trascorrere un po' di tempo da solo con lei.

La ragazza, però, sarà di parere totalmente contrario. Nonostante Can si presenti a lei in una maniera molto premurosa nei suoi confronti, gli chiederà di lasciarla un po' in pace.

Così si dirigerà sulla spiaggia da sola, ma non saprà che ad attenderla ci saranno ancora un sacco di sorprese.

Can invita Sanem in un'isola

Sanem si ritroverà a prendere il sole in spiaggia sola soletta. Forse anche un po' annoiata, deciderà di fare un bagno, ma da lontano vedrà avvicinarsi Can con una moto d'acqua. Accosterà a lei e la inviterà a salire a bordo per andare a visitare un'isola molto bella che si trova nelle vicinanze.

La ragazza accetterà di andare ma solo per vedere l'isola, promettendo a lui e a se stessa che al rientro farà subito ritorno a Istanbul.

Mentre Can e Sanem saranno al mare, alla Fikri Harika dovranno occuparsi della sfida con l'altra agenzia, la Dreams Advertising, per provare ad aggiudicarsi lo spot delle creme della giovane Aydin. Cercheranno di studiare le mosse degli avversari, infatti scopriranno che hanno intenzione d'incontrare i dirigenti della Woman Art Kozmetic, per provare a costruire una campagna pubblicitaria insieme. La concorrenza ha le unghie ben affilate e i ragazzi della Fikri Harika ne saranno consapevoli.