Nelle repliche di DayDreamer in onda martedì 1° giugno su La 5, Sanem si ritroverà ad affrontare le prime conseguenze dovute al ritorno a Istanbul di Can. Intanto ci sarà una bella sorpresa per Aziz: l’uomo rivedrà il suo primo amore Mihriban.

Gli Aydin furiosi con Can: Nihat lo intima a stare lontano dalle figlia

L’arrivo di Can porterà un po’ di scompiglio non solo nella vita di Sanem, ma anche in quella della famiglia Aydin. Nihat, Mevkibe e Leyla saranno molto arrabbiati con lui per tutto quello che ha fatto Sanem e il suo rientro non sarà di loro gradimento.

Di tutt’altra opinione sarà Aziz. Lui sarà contentissimo del rientro di Can e farà di tutto per farlo tornare insieme a Sanem. Per questo, quando il fotografo si sentirà poco gradito e deciderà di andarsene via, Aziz si fingerà malato, così Can si ritroverà “costretto” a stare con il padre. Momenti di tensione, però, arriveranno durante una cena tra gli Aydin e i Divit, dove Nihat intimerà Can di stare lontano da Sanem.

Can si scusa con Yigit per l’incidente

Can dovrà affrontare anche Yigit, che non vede da quando il ragazzo ha avuto l’incidente dopo la colluttazione che hanno avuto. Nonostante Can decida di porgergli le sue scuse, Yigit non vorrà sentire ragioni. L’editore, però, avrà soprattutto paura di un’altra cosa: Sanem potrebbe riavvicinarsi a Can e i suoi sforzi, lunghi un anno, per provare a stare con lei potrebbero diventare vani.

Saranno delle paure fondate perché nella tenuta di Sanem inizierà a esserci aria d’amore. In primis Can inizierà a riscoprire i profumi che hanno caratterizzato la sua storia con la giovane Aydin, grazie alla linea di creme da lei creata, ma non ci sarà solo questo.

Aziz rivede dopo tanto tempo Mihriban

Aziz, infatti, avrà l’opportunità di conoscere la proprietaria della tenuta dove vive Sanem, colei che potrebbe affittargli una casa nei paraggi.

Tale persona si chiama Mihriban e papà Divit rimarrà stupito nel vederla: infatti, in passato, è stato il suo primo amore. La donna è anche acerrima nemica di Huma, per questo tutti cercheranno di nascondere a quest’ultima il ritrovato amore tra i due, soprattutto durante una cena che si terrà a casa Aydin, in cui Aziz e Mihriban saranno gli ospiti d’onore.

Yigit, nel frattempo, vorrebbe allontanare Can da Sanem, per questo proporrà alla ragazza un viaggio di lavoro a New York per svariati mesi. Il fotografo, di nascosto, udirà la proposta, così deciderà di lasciare nuovamente Istanbul. L’amore per Sanem, però, sarà più forte di tutto, così manometterà la barca, tornerà sul molo con un gommone e con la scusa della barca guasta deciderà di fermarsi nella tenuta della ragazza, andando a vivere in un capanno.