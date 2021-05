Eleonora Incardona è una influencer appassionata di sport, in particolare apprezza il golf, la boxe ed è una tifosa della Juventus.

Siciliana, vive a Milano per lavoro e recentemente è un volto di Sportitalia al fianco di Michele Criscitiello.

Blasting News l'ha contattata per un'intervista nella quale si è raccontata e ha parlato della sua carriera.

'Mi ritengo una ragazza molto intraprendente'

Che ragazza è Eleonora Incardona? Quali sono i suoi valori e i suoi sogni nel cassetto?

"Sono siciliana ma ormai vivo a Milano da 4 anni per lavoro. Sono laureata in giurisprudenza, ma sin da piccola una delle mie più grandi passioni sono gli orologi e proprio per questo ho deciso di trasformare l’amore per i segna tempo in un business vero e proprio.

Da circa un anno e mezzo ho fondato una società, ho anche aperto un ufficio al centro di Milano dove riceviamo i clienti su appuntamento. La società si chiama "Private Watch Club”. Mi ritengo una ragazza molto intraprendente, sin da piccola ho sempre fatto più cose insieme, non riesco mai a stare ferma nemmeno un minuto. Ricordo ancora quando ero all’università, lavoravo e passavo anche intere nottate a studiare in vista degli esami. Sono una ragazza solare e sempre ottimista, cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno anche quando la vita mi ha messa alla prova. Per me i valori sono fondamentali, sono stata fortunata perché alle spalle ho avuto una famiglia che mi ha insegnato quali sono le cose veramente importanti della vita.

Per me il rispetto verso gli altri, l’amore, l’onestà e la lealtà sono pilastri fondamentali e sono sempre alla base del mio modo di vivere. Ho tanti sogni nel cassetto, qualcuno l’ho già realizzato. Ma c’è ancora tanta strada da fare. Mi piacerebbe tantissimo diventare una conduttrice televisiva e mi sto impegnando tanto affinché questo mio desiderio possa avverarsi".

Che tipo di allenamento segue per curare il suo fisico da perfetta sportiva qual è?

"Come hai ben detto sono una ragazza molto sportiva. Principalmente mi alleno in palestra o al parco almeno 5 volte a settimana. Oltre al fitness amo giocare a golf e da poco ho iniziato a praticare la boxe. Mi sono letteralmente innamorata di questo sport, mi permette a fine giornata di scaricare lo stress e fare una bella ricarica di endorfine".

Eleonora è molto seguita sui social. Qual è il suo pensiero sulla realtà virtuale che sta divenendo sempre più 'reale'. Rischi e pregi?

"Come ho già detto altre volte, i social sono un’arma a doppio taglio e come tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. Grazie ai social oggi si ha la possibilità di riuscire ad esprimere il proprio pensiero, il proprio modo di vivere raggiungendo centinaia di migliaia di persone site in ogni parte del mondo. Questa è una delle cose che più mi affascina dei social perché se ci pensiamo fino a qualche tempo fa era del tutto impossibile e la libertà di informazione come anche di espressione del proprio pensiero era limitata ai soli canali tradizionali in cui, naturalmente, solo pochissime persone potevano farne parte.

Il rovescio della medaglia di tutto questo è che tutte queste informazioni, facilmente reperibili, limitano la privacy ed espongono tutti noi a dei rischi. Io in prima persona, purtroppo, sono stata vittima proprio di questo infatti lo scorso dicembre alcuni malintenzionati, dopo aver monitorato tutta la mia vita e i miei spostamenti sui social, si sono intrufolati nella mia abitazione. Per questa ragione credo sia opportuno fare un uso consapevole e disciplinato dei social".

Incardona: 'Non avrei nessun problema a partecipare ad un reality'

Se le proponessero un reality show accetterebbe? Se sì, quale?

"Non avrei nessun problema a partecipare ad un reality anche perché sui social sono molto spontanea e mostro la mia quotidianità ragion per cui non avrei particolari problemi ad espormi appunto in un reality.

Uno dei reality show a cui mi piacerebbe un giorno partecipare è l'Isola dei Famosi perché amo la natura ma soprattutto le sfide, credo che sarebbe un bel banco di prova".

Recentemente è divenuto un volto di Sportitalia. Come si sta trovando in questa sua nuova esperienza?

"Sono felicissima di questa mia nuova esperienza a Sportitalia, sto imparando tante cose e poi condurre è ciò che mi piace fare, a maggior ragione se si parla di sport".

Come si trova a lavorare con Michele Criscitiello?

"Con Michele mi trovo benissimo, è bravo e preparato. Lo ammiro molto e per me è un esempio da seguire. Sin dalla prima puntata mi ha messa a mio agio e cerca sempre di darmi qualche spunto utile per le puntate.

Sono contenta di poter lavorare con un professionista come lui".

Eleonora tifosa della Juventus

Segue il mondo del calcio e di quale squadra è tifosa?

"Adoro seguire il calcio, la mia domenica preferita è composta da pizza e partita. Sono tifosa della Juve, quando ancora si poteva andare allo stadio andavo spesso a seguire le partite dal vivo".

Come giudica la stagione della sua squadra del cuore?

"È stata una stagione dove si poteva fare di più, una stagione di cambiamenti e probabilmente anche di transizione, ciononostante sono stati vinti due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa. Una stagione che per gli standard juventini non è positiva perché parliamo di una squadra che negli ultimi 9 anni ha vinto 9 scudetti e arrivare quarti sicuramente non si può dire un successo.

Anche se comunque in una stagione negativa si sono portati a casa due trofei che è più di quanto hanno fatto le altre squadre italiane, escludendo ovviamente l’inter. Va anche preso in considerazione il fatto che c’è un cambio generazionale in atto visto che i vecchi (come Bonucci e Chiellini) non hanno reso quanto gli altri anni e che si sta cercando di dare più spazio ai giovani che sono molto forti.

Quale sono i suoi progetti futuri?

"Sto lavorando a dei progetti ma non posso ancora svelarvi nulla. Sicuramente voglio continuare a perseguire la strada della conduzione infatti sto studiando tanto per riuscire a migliorare sempre di più. So che la strada è lunga ed ho ancora tanto da imparare ma se mi fisso un obiettivo mi impegno con tutta me stessa per riuscire a raggiungerlo".