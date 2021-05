Elisabetta Gregoraci continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per le sue vicende sentimentali. Nei giorni scorsi avevano fatto molto discutere le voci di nuovo fidanzamento per l'ex signora Briatore. A lanciarle era stato proprio colui che pareva essere il suo nuovo compagno. Trattasi del pilota Stefano Coletti che, sul suo profilo social, aveva pubblicato una serie di storie in cui rivelava di fatto di essere impegnato in una frequentazione con Elisabetta. Le critiche e le polemiche non sono mancate, al punto che la Gregoraci ha scelto di rompere il silenzio e di fare chiarezza.

Stefano Coletti parla di fidanzamento con Elisabetta Gregoraci

Nel dettaglio, Stefano Coletti aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui annunciava il suo fidanzamento con Elisabetta, con tanto di foto che testimoniavano il fatto che i due fossero stati in vacanza assieme. Immediata la reazione del mondo social, dato che il nome di Coletti era stato fatto già ai tempi del Grande Fratello Vip, come possibile fidanzato della showgirl calabrese. In quell'occasione, però, lei aveva smentito categoricamente confermando di essere single. Lo stesso Stefano, dopo le critiche rivolte a Elisabetta, ha rivelato sempre sui social che la loro frequentazione sarebbe nata soltanto dopo il GF Vip.

'Sono single', ammette Elisabetta Gregoraci

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la Gregoraci che è stata intercettata da un sito di gossip. La showgirl calabrese, nel momento in cui le è stato chiesto come stesse andando la sua relazione con Stefano, ha rivelato che in realtà non c'è alcun fidanzamento in corso.

"Sono felicemente single", ha ripetuto Elisabetta a chiare lettere, smentendo così le parole di Coletti di qualche giorno fa. E così, dopo aver messo a tacere le voci di queste ore legate al suo nuovo fidanzamento, la showgirl calabrese è in procinto di impegnarsi su quelli che saranno i prossimi impegni estivi in televisione.

Battiti Live 2021, Elisabetta Gregoraci confermata alla conduzione dello show di Italia 1

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Elisabetta Gregoraci è stata riconfermata di nuovo al timone di Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che gira le città più belle della Puglia per portare la musica dal vivo. Un appuntamento diventato ormai un vero e proprio "cult" della programmazione estiva Mediaset, tanto che Battiti Live viene considerato il nuovo Festivalbar.

Le registrazioni del programma musicale terranno impegnata Elisabetta per buona parte del mese di giugno, anche se la messa in onda in televisione è prevista a partire dal mese di luglio prossimo, in prime time.