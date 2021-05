Manca sempre meno a Friends The Reunion. Infatti è in programma per giovedì 27 maggio la messa in onda della puntata speciale dedicata alla reunion più attesa della televisione. Per il momento la data di uscita riguarda gli Usa, sarà infatti disponibile sulla piattaforma americana di streaming HBO Max. I fan italiani, come anche quelli del resto del mondo, aspettano con ansia e curiosità di poter vedere anche loro il cast di Friends di nuovo insieme dopo 17 anni dall'ultimo episodio. Intanto, ad una settimana dal grande giorno, è stato reso noto il trailer ufficiale, mentre la rivista statunitense People gli dedica il suo prossimo numero.

People Magazine dedica la cover a Friends The Reunion

L'account Instagram di People Magazine ha da poco pubblicato in esclusiva la copertina del prossimo numero del settimanale. Dedicata alla reunion di Friends, vede un'inedita foto in cui sono ritratti tutti insieme i sei protagonisti della serie anni Novanta: Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow.

A corredare il post, una emozionante didascalia che recita: ''Friends per sempre. Questa è la reunion che il mondo stava aspettando e le stelle Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer stanno riflettendo sul loro amato spettacolo in copertina questa settimana, perché ci saranno sempre l'uno per l'altro''.

Ma non solo, sul profilo di People Magazine appaiono altre foto scattate sul set durante le riprese. In una di queste ci sono gli attori seduti uno a fianco all'altro ad un tavolo rotondo, e la didascalia rivela un pensiero di Aniston di quel momento: ''Oh Dio, come ce la faremo a superare tutto questo vivi, senza piangerci sopra?''.

Il trailer di Friends The Reunion è online

Ad essere svelato nello stesso giorno della copertina di People Magazine è stato il trailer. Sul canale Youtube di HBO Max è stato pubblicato un video di due minuti con delle scene estratte dalla puntata speciale (disponibile proprio sulla piattaforma streaming americana dal 27 maggio).

I sei attori protagonisti della serie originale ne sono anche produttori esecutivi, insieme ai creatori Marta Kauffman e David Crane, e a Kevin Bright. La regia è invece di Ben Winston.

Friends The Reunion non sarà un sequel, bensì una reale reunion degli interpreti dei mitici Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Joey e Chandler. Per l'occasione è stato messo di nuovo in piedi lo Stage 24 presso gli Warner Studios di Burbank, il luogo in cui sono state girate le dieci stagioni della serie dal 1994 al 2004. A far parte della puntata saranno anche alcuni ospiti grandi fan di Friends come David Beckham, Cindy Crawford, Justin Bieber, James Corden, i BTS, Cara Delevingne, Lady Gaga e Kit Harington. E poi, diversi attori che hanno interpretato ruoli più o meno grandi nel telefilm, tra questi Reese Witherspoon che ha vestito i panni della sorella di Rachel.