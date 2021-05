La travagliata stagione televisiva 2020/2021 sta per giungere a termine anche per il medical drama più longevo d'America. Giovedì 3 giugno, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà infatti in onda l'attesissimo finale di Grey's Anatomy 17. Una stagione, quest'ultima, profondamente segnata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria che hanno influenzato non solo le riprese, ma anche la trama. Dopo i clamorosi ritorni dal passato e gli invalidanti sintomi che hanno costretto Meredith Grey a lottare tra la vita e la morte, le principali storyline giungeranno dunque a un punto di svolta e verranno gettate le basi per la già confermatissima edizione numero 18.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17, finale di stagione: la trama ufficiale dell'ultima puntata

A meno di una settimana dal rilascio dell'ultimo episodio del medical drama, sono stati diffusi la trama e il promo ufficiale della diciassettesima puntata. Intitolato "Someone saved my life tonight", il finale porterà in scena il ritorno a lavoro di Meredith Grey. La donna, dopo aver accettato la nuova carica offertale da Miranda Bailey, si recherà al Grey Sloan Memorial dove affronterà il primo giorno come responsabile del programma di specializzazione. Come se non bastasse, inoltre, la donna avrà modo di rivivere le straordinarie emozioni provate durante i lunghi mesi d'incoscienza. Il trailer, infatti, mostra la protagonista nuovamente sulla famosa "spiaggia dei sogni".

Un particolare, quest'ultimo, che con ogni probabilità segnerà l'epilogo della lunga storyline basata sul Covid-19.

Spoiler Grey's Anatomy 17, ultima puntata: i genitori di Maggie e Winston interrompono le nozze

In attesa di scoprire se le ragionevoli supposizioni dei telespettatori si riveleranno veritiere, l'ultima puntata sarà teatro del matrimonio tra Maggie e Winston.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

I due giovani, tuttavia, si troveranno costretti a fare i conti con un imprevisto che potrebbe compromettere le nozze. Durante la celebrazione, officiata da Richard Webber, il padre della sposa e la madre dello sposo si alzeranno in piedi poco prima delle promesse nuziali e interromperanno, di fatto, il matrimonio.

Il promo ufficiale dell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 17

Infine, le anticipazioni sul diciassettesimo episodio di Grey's Anatomy 17 si concentrano anche su Jo Wilson. La nuova specializzanda in ostetricia, dopo aver provato invano a ottenere l'affido della piccola Luna, prenderà infatti una decisione inaspettata che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita. Questi, dunque, gli spoiler sul finale di Grey's Anatomy 17 che molto presto, come annunciato dal presidente della ABC, potrebbe arricchirsi di un nuovo spin-off.

Di seguito il promo ufficiale dell'ultima puntata in onda giovedì 3 giugno in America.