Il Paradiso delle Signore giungerà al termine della quinta stagione il 28 maggio e sarà una settimana ricca di colpi di scena per i telespettatori che aspettano con ansia il gran finale. Secondo le anticipazioni Marta e Vittorio si lasceranno: la donna, infatti deciderà di partire per l'America. Rocco e Maria vivranno delle grosse difficoltà a causa del padre della ragazza che vorrebbe il loro trasferimento in Sicilia, mentre Giuseppe dovrà fare i conti con il suo passato in Germania. Gloria temerà che se dovesse arrivare a Milano il padre di Stefania dovrà rinunciare per sempre a sua figlia, mentre Gabriella si prenderà ancora un po' di tempo per prendere una decisione sulla partenza per Parigi.

Il futuro di Marcello e Ludovica sarà finalmente risolto: spoiler settimana 24-28 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per l'ultima settimana dal 24 al 28 maggio raccontano che Marcello tornerà ad essere un uomo libero e vorrà iniziare una storia d'amore seria con Ludovica, consigliandole di comunicare anche ad Adelaide il loro legame. Nel frattempo, Fiorenza metterà un giornalista di gossip alle calcagna della coppia per mettere in difficoltà la signorina Brancia, ma Barbieri e Ludovica scopriranno il suo piano e riusciranno a liberarsi di lei una volta per tutte. Le cose per Vittorio e Marta, invece, non andranno affatto bene, perché la donna deciderà di partire per gli Stati Uniti, mettendo fine al suo matrimonio.

Tra i due coniugi, tuttavia, ci sarà un emozionante riavvicinamento quando si incontreranno al magazzino e trascorreranno una notte insieme. Si tratterà comunque di un addio, perché la figlia di Umberto resterà ferma nella sua decisione e Vittorio dovrà ricominciare una nuova vita concentrandosi sul lavoro.

Rocco e Maria in difficoltà a causa del padre della ragazza: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 24 al 28 maggio rivelano che il padre di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano e questo creerebbe non pochi problemi a Gloria. Nel frattempo, Rocco sarà entusiasta per il suo futuro che sembra radioso grazie al matrimonio con la ragazza che ama e l'opportunità di intraprendere la carriera da ciclista professionista.

Il giovane, tuttavia, continuerà ad ignorare l'ultimatum del padre di Maria che accetterà il matrimonio solo se ci sarà un loro ritorno in Sicilia. La ragazza, chiederà ingenuamente aiuto a Giuseppe, sperando che possa intercedere per lei e far cambiare idea a suo padre, ignorando che proprio il signor Amato è l'artefice di tutto. Quando Rocco verrà a sapere le intenzioni del futuro suocero, deciderà di raggiungerlo in Sicilia e parlargli, ma Maria riuscirà a fermarlo in tempo per evitare che il giovane rinunci al suo futuro lavorativo. Le cose si metteranno male anche per Giuseppe che riceverà dalla Germania una lettera compromettente da parte di una donna e deciderà di tenere Agnese all'oscuro di tutto.

Infine, Cosimo proverà a convincere sua moglie a traferirsi a Parigi con lui e sua madre, ma la donna si prenderà ancora un po' di tempo per decidere.