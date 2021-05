Continua l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle signore: le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 24 al 28 maggio 2021 rivelano che ci saranno diversi colpi di scena.

Giuseppe Amato, per esempio, complotterà alle spalle di suo nipote Rocco. La capocommessa Gloria Moreau, invece, si preoccuperà, dopo aver scoperto una notizia che potrebbe causarle dei problemi, mentre Umberto consegnerà il biglietto per New York a Marta Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 maggio: Gloria preoccupata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 maggio 2021 rivelano che Marta non saprà se accettare o meno l'offerta che ha ricevuto dalla Sterling, mentre Vittorio ripenserà al suo addio.

Nel frattempo, Rocco vivrà un momento di serenità, in quanto penserà alla possibilità di un futuro gioioso insieme a Maria; inoltre, sarà felice per la svolta della sua carriera come ciclista. Tuttavia la giovane Puglisi non avrà il coraggio di parlare con il suo fidanzato dell’ultimatum che gli ha dato suo padre: quest'ultimo, infatti, acconsentirà al loro matrimonio soltanto a condizione che ritornino in Sicilia, dopo la celebrazione delle nozze.

Cosimo spronerà sua moglie a valutare seriamente l'opportunità di lavorare a Parigi con il suo mentore parigino, Defois. Gabriella, seppur consapevole che suo marito desideri trasferirsi in Francia per ricominciare una nuova vita, non se la sentirà di abbandonare il suo posto di lavoro al grande magazzino milanese.

Marcello ritornerà a essere un uomo libero e, oltre a essere sempre più innamorato di Ludovica, avrà buoni propositi per il futuro. I colpi di scena non si faranno attendere nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 24 al 28 maggio su Rai 1: le anticipazioni ufficiali rivelano che il papà di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Questa notizia preoccuperà la capocommessa Gloria, in quanto la presenza dell'uomo potrebbe crearle diversi problemi. Infine, Marta prenderà una decisione che rivelerà a suo marito Vittorio.

Giuseppe si allea con il padre di Maria: trame Il paradiso delle signore al 28 maggio

Adelaide, dopo aver saputo da sua nipote Guarnieri di aver deciso di accettare la proposta della Sterling, si confronterà con Umberto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Maria chiederà aiuto al signor Amato per convincere suo padre a non essere intransigente con le sue richieste. Purtroppo la giovane Puglisi non sarà a conoscenza che i due sono complici: infatti, proprio Giuseppe sta complottando contro suo nipote Rocco, con l'intento di ostacolare i suoi propositi. Mentre Fiorenza continuerà a portare avanti il suo piano di rivincita contro Ludovica, quest'ultima verrà incoraggiata da Marcello a rendere pubblica la loro storia d’amore. A questo punto Ludovica potrebbe confessare alla contessa Adelaide la sua relazione sentimentale con il giovane Barbieri.

Nel frattempo, Vittorio farà sapere al nipote Pietro che il suo matrimonio con Marta è finito, invece Umberto consegnerà il suo biglietto per New York alla figlia nel momento in cui prenderà atto della sua decisione.