Venerdì 14 maggio al Paradiso delle signore si concluderà una settimana molto movimentata per i protagonisti che dovranno affrontare delle scelte importanti per la loro vita. Gabriella, dopo la proposta di Cosimo che vorrebbe trasferirsi all'estero con la sua famiglia, si confiderà con Salvatore. Anche Ludovica troverà nel giovane Amato una spalla per la difficile situazione in cui si trova Marcello, mentre Rocco e Maria penseranno al loro matrimonio. Dopo essersi avvicinate ancora di più a Gloria, Stefania inviterà a cena la capocommessa che durante la proiezione del filmato ripenserà al suo passato e sarà presa da un momento di sconforto.

A stare accanto alla signora Moreau ci penserà Armando che verrà a conoscenza di una buona parte della misteriosa vita della capocommessa. Infine, per Marta e Vittorio arriverà un imprevisto proprio quando tra loro sembrava essere ritornata l'armonia.

Spoiler 14 maggio: Giuseppe inviterà Rocco a telefonare al padre di Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 14 maggio raccontano che Maria e Rocco saranno decisi a fare il grande passo e per questo i promessi sposi dovranno annunciare il loro matrimonio anche in Sicilia. A proposito di questa novità, Giuseppe insisterà affinché suo nipote si comporti come da tradizione e telefoni al padre della sua fidanzata per chiedere la sua mano.

Nel frattempo, Ludovica si mostrerà sempre più determinata a risolvere la situazione di Marcello a qualunque costo e si sfogherà con Salvatore, raccontandogli le sue intenzioni.

Gabriella confiderà a Salvatore la sua possibile partenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 maggio rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì, Gabriella sarà destabilizzata dalla richiesta di Cosimo e si confiderà con Salvatore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'imprenditore, infatti, vorrebbe ripartire da zero insieme a sua moglie e a sua madre, allontanandosi da Milano, ma la stilista avrà molti dubbi a riguardo. Lasciare la grande città significherebbe anche non lavorare più per Vittorio al Paradiso, dove tutto ha avuto inizio per la stilista. Nel frattempo, Gloria e Stefania saranno sempre più complici, tanto che la capocommessa sarà invitata a cena per trascorrere una serata in compagnia delle ragazze.

Inoltre, quando sarà proiettato il filmato promozionale per la campagna americana, la signora Moreau sarà presa da un profondo senso di sconforto ripensando al passato e troverà una spalla in Armando. Al capomagazziniere, la donna riuscirà a raccontare parte del suo misterioso passato, creando un'amicizia importante con lui. Infine, per Marta e Vittorio arriverà un imprevisto che potrebbe rimettere tutto in discussione proprio quando i due si erano ritrovati.