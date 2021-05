Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 5, la fortunata soap opera di Rai 1 in onda tutti i giorni alle 15:55. I telespettatori e fan che lo scorso giovedì pomeriggio attendevano di vedere in onda il nuovo episodio della soap, sono rimasti delusi nel momento in cui hanno avuto modo di scoprire che al suo posto è stata trasmessa la diretta della conferenza stampa del Premier Mario Draghi. L'episodio de Il Paradiso non è stato recuperato nelle ore successive e di conseguenza questa variazione ha fatto slittare la "tabella di marcia", della soap la cui ultima puntata non dovrebbe più essere il 28 maggio.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 5

Nel dettaglio, nella settimana che va dal 24 al 28 maggio 2021 erano previste le ultime cinque puntate di questa stagione de Il Paradiso delle signore: l'attesissimo finale durante il quale tutti i nodi che si sono intrecciati nel corso di questi mesi di messa in onda sarebbero venuti finalmente al pettine.

Tuttavia, dopo il cambio programmazione e la cancellazione della puntata di giovedì pomeriggio, tutto potrebbe cambiare. Stando a quanto apprende Blasting News, in casa Rai stanno valutando la possibilità di mandare in onda l'atteso finale della soap opera il prossimo lunedì 31 maggio e non più venerdì 28, come inizialmente previsto.

In questo modo, quindi, si eviterebbe di mandare in onda una doppia puntata nello stesso giorno (così come è già successo qualche volta in precedenza).

Il finale del Paradiso potrebbe sfidare le nuove soap di Canale 5

Tale decisione, sarebbe dovuta anche al fatto che il prossimo 31 maggio, il daytime di Rai 1 sarà ancora "acceso", dato che tutte le altre trasmissioni del pomeriggio come Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, andranno in onda regolarmente fino a metà giugno.

Ma alla base di questa scelta, potrebbe esserci anche l'intenzione da parte della Rai di "bruciare" la prima puntata delle nuove soap estive di Canale 5 in programma, in prima visione assoluta, proprio dal 31 maggio in poi. Trattasi di Mr Wrong e Love is in the air, che saranno trasmesse al posto di Uomini e donne, dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Confermata la sesta stagione de Il Paradiso delle signore

In questo modo, infatti, con la messa in onda dell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 5 per questo lunedì 31 maggio, la soap di Rai 1 andrebbe a sfidarsi apertamente con Love is in the air e potrebbe sottrargli pubblico.

Ecco perché l'idea sarebbe quella di rimandare il finale di questa quinta stagione alla prossima settimana. Intanto, però, fervono già i preparativi per le riprese de Il Paradiso delle signore 6: gli attori della soap torneranno sul set a partire da fine maggio per girare i nuovi episodi in onda da settembre.