La puntata Il Paradiso delle Signore 5 di lunedì 3 maggio in onda su Rai 1 inaugura il mese di programmazione di maggio, l'ultimo della quinta stagione. Previsti dunque tanti colpi di scena, come ha promesso proprio di recente Roberto Farnesi sul suo profilo ufficiale Instagram. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1 oppure on demand su RaiPlay, dove vengono caricate anche le repliche. Di seguito, le anticipazioni dettagliate dell'episodio Il Paradiso delle Signore di lunedì 3 maggio.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 141 trama

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha visto Marta (Gloria Radulescu) baciare Dante (Luca Bastianello). Conti è furioso, oltre che certo del fatto che il suo matrimonio sta andando in pezzi. La bella Guarnieri, ignara di essere stata colta in flagrante dal marito, non capisce perché sia così acido con lei. Questo atteggiamento non fa altro che allontanarla ancora di più da Vittorio.

Alla luce di come stanno andando le cose, si intuisce che Vittorio non avesse intenzione di costruire nulla con Beatrice. Il suo è stato solo un momento di debolezza mentre la moglie era lontana da tanto tempo. Complici i ricordi del primo amore, si è lasciato andare. Per Marta invece pare essere diverso, prova davvero qualcosa per Dante Romagnoli?

Il clima è molto teso e Vittorio non vede altra soluzione se non prendere una decisione definitiva. Per i coniugi Conti sembra essere vicino il momento dell'addio. Cosimo (Alessandro Cosentini) viene invece perdonato per l'ennesima volta da Gabriella (Ilaria Rossi).

Salvatore davanti alla verità su suo padre Giuseppe

Maria (Chiara Russo) ha scoperto che Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa) si sono baciati.

Profondamente delusa da entrambi, medita di vendicarsi. Non essendone però capace, poiché non nella sua indole, la giovane Puglisi opta per un'altra strada, ovvero di non rivolgere più la parola alla sua amica.

Inoltre, nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 3 maggio su Rai 1, Giuseppe (Nicola Rignanese) dovrà per forza dire a Salvatore (Emanuel Caserio) di non essere in grado, almeno per il momento, di restituirgli i soldi che gli ha prestato.

Denaro che, tra l'altro, ha usato per la sua truffa.

Salvo è deluso dal padre e stanco delle sue bugie. Come Agnese (Antonella Attili), crede di aver fatto male a dargli fiducia. Giuseppe non vuole tornare indietro e così pensa a un modo per recuperare il denaro che deve a suo figlio: lavorerà di notte nel laboratorio della Caffetteria. Il signor Amato non sa però che il suo complice lo metterà nei guai e ad andarci di mezzo potrebbe essere tutta la sua famiglia.