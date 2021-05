Manca poco al gran finale de Il Paradiso delle Signore 5 e, stando alle anticipazioni diffuse in rete, nella soap non mancheranno i colpi di scena. Per quanto riguarda la sesta stagione in partenza a settembre, è ancora troppo presto per conoscere qualche dettaglio sulle trame. Tuttavia, in questi giorni Emanuel Caserio ha rilasciato uno spoiler nel corso di un'intervista in diretta su Instagram. Il giovane interprete di Salvatore Amato ha anticipato: "Ci saranno dei rientri in famiglia". Dalle parole dell'attore si capisce che i telespettatori assisteranno a degli inaspettati ritorni, anche se al momento non ha potuto dire chi ritornerà.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, Caserio: 'Ci saranno dei rientri'

La quinta stagione de Il Paradiso delle signore è ormai agli sgoccioli. In vista del finale e in attesa dell'inizio delle riprese delle nuove puntate, iniziano ad arrivare le prime anticipazioni di ciò che accadrà in autunno. In particolare, l'interprete del barista Salvatore, ha anticipato che avverranno dei ritorni a casa di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe Amato (Nicola Rignanese). Di chi si tratterà? Attualmente mancano all'appello due componenti della famiglia: Tina, il cui volto è dell'attrice Neva Leoni, e il primogenito Antonio, interpretato da Giulio Maria Corso. Emanuel Caserio, senza rivelare le identità di chi farà ritorno nella soap, ha dichiarato: "Non abbiamo ancora iniziato a girare, ma nella nuova stagione ci saranno dei rientri".

Inoltre, l'attore trentunenne ha anticipato che nelle prossime puntate il pubblico assisterà a un'evoluzione nel rapporto tra Salvatore e l'ex fidanzata, la stilista Gabriella (Ilaria Rossi), attualmente in crisi con il marito Cosimo (Alessandro Cosentini).

L'interprete di Salvatore Amato ne Il Paradiso delle signore ammette: 'Si è addolcito'

Sempre durante l'intervista rilasciata su Instagram, Emanuel Caserio ha approfittato del momento per fare i complimenti ad Antonella Attili che ne Il Paradiso delle signore interpreta Agnese, la madre del barista. Il giovane attore ha confessato di considerare la collega, oltre che una seconda mamma, soprattutto un'eccezionale attrice.

Alla fine dell'intervista Caserio ha dedicato qualche minuto al suo personaggio, spiegando come sia mutato nel tempo per volere degli sceneggiatori. Salvatore, secondo l'attore di Latina, ha subìto dei cambiamenti nel corso delle tre stagioni daily della soap. Ha ammesso: "Inizialmente Salvo era più tosto". Per Caserio, il suo personaggio si è ammorbidito, dichiarando che "gli autori lo hanno addolcito".