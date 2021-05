Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda dal prossimo mese di settembre, con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 1. Una nuova stagione che si preannuncia ancora più ricca di colpi di scena e di sorprese per tutti i protagonisti della soap che continueranno ad animare i pomeriggi di milioni di Italiani. Al centro delle prime puntate di questo nuovo capitolo, ci sarà il giallo che ruota intorno al caso misterioso di Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce definitivamente.

Il giallo di Achille Ravasi apre Il Paradiso delle signore 6: i primi spoiler

Il giallo di Achille è stato uno dei punti cardini della trama delle puntate conclusive della quinta stagione de Il Paradiso delle signore, anche se si è arrivato ad un nulla di fatto.

Cosimo, infatti, aveva provato a far luce sul caso dell'ormai ex marito della contessa Adelaide, tanto da puntare il dito contro Umberto, poi alla fine ha scelto di fare un passo indietro e di ritrattare le sue accuse.

Eppure, il mistero di Achille è stato messo solo a tacere dato che si continuerà a parlarne nella sesta stagione. A fornire i primi spoiler su quello che accadrà nel corso della sesta stagione, è stato proprio l'attore Roberto Farnesi che vediamo nei panni di Umberto Guarnieri.

Umberto potrebbe essere coinvolto nel mistero di Ravasi

In una recente intervista, infatti, l'attore ha ammesso che Il Paradiso delle signore 6 partirà proprio con la risoluzione di questo giallo legato al caso di Achille.

Tutti i punti oscuri di questa vicenda verranno nuovamente portati alla luce e, dopo svariati mesi, si scoprirà tutta la verità su quello che è successo in America.

L'attore non ha escluso che Umberto possa essere davvero responsabile del caso Achille Ravasi, dato che in precedenza Cosimo lo aveva accusato addirittura di essere l'artefice del suo omicidio.

A questo punto, quindi, per scoprire la verità non resta altro che attendere i prossimi episodi e l'inizio di questa sesta stagione, che promette già molto bene dal punto di vista della trama.

Dal 31 maggio le repliche de Il Paradiso delle signore 3 su Rai 1

Intanto, però, in attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti con la soap a partire dal mese di settembre 2021, per tutta l'estate la Rai ha deciso di ritrasmettere le repliche della terza stagione de Il Paradiso delle signore.

A partire da lunedì 31 maggio, infatti, cesserà la messa in onda degli episodi inediti della soap opera di Rai 1, ma partiranno le repliche delle puntate trasmesse nel 2019.

In questo modo, quindi, gli spettatori e fan de Il Paradiso, non si sentiranno "orfani" della loro soap opera preferita durante la lunga e calda stagione estiva 2021, in attesa della ripresa a settembre.

Da fine maggio al via le riprese de Il Paradiso delle signore 6

Intanto, però, gli attori protagonisti del Paradiso si preparano già per l'atteso ritorno sul set della soap pomeridiana. Le riprese, infatti, inizieranno a fine maggio e terranno impegnato il cast per buona parte dell'estate.

In questo modo, infatti, con l'arrivo di settembre si avranno a disposizione già un bel po' di puntate pronte ad essere trasmesse nel daytime quotidiano della rete ammiraglia Rai.

Oltre alla presenza di Roberto Farnesi che tornerà a vestire i panni del commendatore Umberto, nel cast della sesta stagione ritornerà anche Alessandro Tersigni, alias Vittorio.

Per Conti sarà un momento non facile da gestire dato che dovrà affrontare l'ennesima partenza di sua moglie Marta, la quale sceglierà di rientrare in America per un nuovo lavoro. Vittorio, quindi, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e a ripartire da zero.