Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, la soap opera made in Italy ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che verranno trasmessi in Italia dal 17 al 21 maggio 2021, tutti i pomeriggi su Rai 1 a partire dalle ore 15.55.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla crisi coniugale di Vittorio e Marta, alla proposta di lavoro che riceverà Rocco, al trasferimento di Cosimo e Gabriella a Parigi e alla scarcerazione di Marcello.

Ludovica ha un piano per salvare Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci segnalano che l'idea di allestire una vetrina vivente al Paradiso riscuoterà un enorme successo fra la clientela. La scelta di inserire una commessa/modella in vetrina per pubblicizzare la nuova collezione estiva del Paradiso migliorerà l'immagine del grande magazzino in tutta Milano. Grazie al gesto altruistico di un compagno di squadra, Rocco riuscirà a vincere la gara di ciclismo a cui stava partecipando, attirando l'attenzione di un direttore sportivo di una nota squadra di ciclisti professionisti. Poco dopo, il giovane riscuoterà il premio in denaro messo in palio nella gara che ha vinto, decidendo di utilizzarlo per comprare un anello a Maria.

Agnese inizierà a provare una strana gelosia nei confronti del rapporto che si è venuto a creare fra Armando e Gloria, rendendosi conto alla fine di essere rimasta vittima di un equivoco. Più tardi, Ludovica informerà Salvatore e Armando di aver ideato un piano per far uscire Marcello dal carcere. Nel frattempo, quest'ultimo invierà dalla prigione una missiva a Ludovica in cui le chiederà di dimenticarlo per sempre.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Poco prima di partire, Dante incontrerà Vittorio per affrontarlo un'ultima volta. Nel frattempo, Marta riceverà un'importante offerta di lavoro dalla Sterling, un'azienda americana, che la porterà nuovamente a mentire al marito. La situazione della coppia peggiorerà poco dopo, quando Vittorio scoprirà involontariamente che sua moglie non è stata onesta con lui.

I dubbi di Gabriella

Adelaide ed Umberto cercheranno in tutti i modi di aiutare Marta a risolvere la crisi che ha colpito il suo matrimonio. Ludovica si recherà dall'avvocato Gianfranco Finzi per informarlo della sua volontà di testimoniare in favore di Marcello al processo per la sua scarcerazione. Gabriella sarà molto combattuta se accettare la proposta di lavoro che le è stata offerta da Parigi o dimostrare la sua lealtà a Vittorio, rimanendo al Paradiso. Nel frattempo. Convinta che Ludovica le stia nascondendo qualcosa, Fiorenza deciderà di seguirla dal Circolo, scoprendo la sua relazione con Marcello. Più tardi, quest'ultimo riuscirà ad uscire di prigione grazie all'intervento di Ludovica.