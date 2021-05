Il Paradiso delle Signore è sempre pronto a regalare nuove emozioni agli affezionati telespettatori che ogni pomeriggio si sintonizzano su Rai 1 per seguire le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni quotidiane, nella puntata di martedì 4 maggio, Maria (Chiara Russo) deciderà di affrontare Irene (Francesca Del Fa), mentre quest'ultima sarà impegnata ad aiutare Rocco (Giancarlo Commare) per riconquistare la fiducia della ragazza che ha deluso. Marcello (Pietro Masotti) avrà una cattiva sensazione sul suo futuro a causa dei guai giudiziari, ma per il momento preferirà non parlarne con Ludovica (Giulia Arena), per evitare di risultare un peso per la ragazza che si è già dimostrata molto disponibile con lui contattando l'avvocato.

Marta (Gloria Radulescu), invece, parlerà con Dante (Luca Bastianello) del progetto che Sterling (Jay Paul Bullard) vorrebbe realizzare per l'esportazione negli Stati Uniti, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo aver interrotto i rapporti con Marta si confiderà con Armando (Pietro Genuardi).

Marcello sarà molto preoccupato per il suo futuro: spoiler martedì 4 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 4 maggio raccontano che Maria prenderà una decisione e affronterà Irene dopo il silenzio dei giorni precedenti. Rocco, invece, chiederà aiuto alla signorina Cipriani perché vorrebbe riconquistare la fiducia della giovane sarta, delusa dal suo bacio con Irene. Nel frattempo, Marcello sarà preso dalle sue preoccupazioni per il futuro e avvertirà un brutto presentimento sul suo destino.

Tuttavia, almeno per il momento, il ragazzo deciderà di tenere per sé le sue paure e non condividerle con Ludovica.

Marta parlerà con Dante del filmato promozionale: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 maggio rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì sarà dato ancora molto spazio alla coppia di Vittorio e Marta.

I due coniugi saranno ormai lontani dopo la decisione di Conti di chiudere il loro rapporto ed entrambi cercheranno conforto altrove. Marta si butterà sul lavoro e discuterà con Dante sul filmato progettato da Starling per esportare la collezione del Paradiso negli Stati Uniti. Vittorio, invece, si confiderà con il suo amico Armando e sfogherà con lui la sua delusione nei confronti di sua moglie dopo aver assistito al bacio tra lei e Dante.

Il signor Ferraris ascolterà le ragioni del dottor Conti e avrà in mente un'idea che potrebbe aiutarlo a distrarre Vittorio dai pensieri negativi sulla sua situazione sentimentale.