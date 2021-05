Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore. Le vicende della TV Soap, sempre più avvincenti, continuano ad andare in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nella puntata del 13 maggio ci saranno delle novità che, senza dubbio, lasceranno molto sorpresi gli spettatori. In particolare, Cosimo deciderà di lasciare Milano e ne parlerà con Gabriella, mentre Marcello inizierà a scontare la sua pena in carcere. Ludovica e Armando si preoccuperanno molto per lui e continueranno a sostenerlo. Marta e Vittorio lavoreranno sul loro rapporto di coppia, mentre le storie d'amore di Stefania e Dora non avranno un finale da favola.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 13 maggio: Cosimo penserà di lasciare Milano con Gabriella

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda giovedì 13 maggio, Cosimo sentirà il bisogno di confidarsi con Gabriella. Dopo aver riflettuto a lungo, si renderà conto che l'unico modo per tornare a essere felici sarà quello di allontanarsi da Milano. Però, non sarà una scelta che potrà prendere in autonomia, ma gli servirà il consenso di Gabriella per agire. Il suo piano sarà quello di ricominciare in una nuova città, assieme alla stilista. Come la prenderà la sposa?

Intanto, Rocco e Maria saranno sempre più contenti della relazione di coppia. La sintonia nata dalla loro vicinanza li spingerà a prendere una decisione molto importante: quella di fidanzarsi.

Rocco, con la gioia nel cuore, farà l'annuncio a Casa Amato. Come reagiranno tutti?

Spoiler del 13 maggio de Il Paradiso delle signore: Armando andrà a trovare Marcello in carcere

Nella puntata del 13 maggio, Marcello, ormai non avrà più via di scampo. Rinchiuso in una della della prigione, sarà costretto ad abbracciare il suo destino.

Ludovica, però, non avrà alcuna intenzione di darsi per vinta. Inizierà a pensare a una strategia per riuscire a liberare Marcello. Non sarà semplice, ma si aggrapperà a qualunque cosa possa aiutarla. Marcello, inoltre, continuerà a ricevere il sostegno delle persone che lo amano. Anche Armando, infatti, gli farà visita in carcere.

Nel frattempo, Marta e Vittorio continueranno a lavorare insieme al Paradiso. Faranno dei passi avanti nel loro rapporto, ma ci sarà ancora tanto da sistemare.

Gloria farà un piccolo regalo a Stefania e a Dora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della puntata del 13 maggio rivelano che Vittorio e Marta vorrebbero lasciarsi alle spalle tutte le incomprensioni. Appariranno molto in sintonia a livello professionale, ma più freddi dal punto di vista emotivo. Non sarà facile, per loro, mettere da parte tutti le bugie e le incomprensioni che hanno rovinato il matrimonio.

Intanto, Dora e Stefania soffriranno molto per la loro situazione sentimentale. Vorrebbero trascorrere momenti romantici con gli uomini di cui sono innamorate, ma le circostanze renderanno impossibili questi sentimenti.

Con grande dolore, saranno costrette a rinunciare. Gloria, per fortuna, tramite un piccolo pensiero, riuscirà ad aiutarle a farle sorridere, almeno per un po'.