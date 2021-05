La popolare serie televisiva di Rai 1 Il Paradiso delle Signore la prossima settimana farà compagnia al pubblico con gli ultimi episodi della stagione in corso. Nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Rai il 26 maggio 2021, Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) proprio quando sarà felice di riavere al proprio fianco Marcello Barbieri (Pietro Masotti) dovrà guardarsi le spalle da Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). Quest’ultima - decisa a mettere in cattiva luce la fanciulla per l’incarico da vicepresidentessa che le ha soffiato al circolo - la farà spiare da un giornalista di gossip, quando la vedrà per l’ennesima volta con il barista.

Rocco Amato (Giancarlo Commare) invece, non appena saprà che la sua promessa sposa Maria Puglisi (Chiara Caruso) dovrà raggiungere i propri cari in Sicilia quando diventerà sua moglie, vorrà fare il possibile per ottenere dal suo futuro suocero l’approvazione per continuare a vivere a Milano con sua figlia anche dopo le nozze.

Il Paradiso delle signore, trama del 26 maggio: Rocco deciso a far cambiare idea al padre di Maria

Nella 158^ puntata in onda su Rai 1 mercoledì 26 maggio 2021 sempre a partire dalle ore 15:55, Rocco apprenderà dell’ordine che Maria ha ricevuto dal padre: il giovane magazziniere siciliano sarà deciso a convincere il suo futuro suocero ad accettare le sue nozze pur restando nel capoluogo lombardo dopo aver fatto il grande passo.

Nel contempo Gabriella (Ilaria Rossi) chiederà al marito Cosimo (Alessandro Cosentini) di darle del tempo a disposizione per poter decidere se vale la pena per lei lasciare la città per traferirsi a Parigi. Intanto la talentuosa stilista riceverà una brutta notizia dal capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) e Beatrice (Caterina Bertone), poiché verrà a conoscenza del fatto che Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si sono detti addio in maniera definitiva.

Fiorenza fa spiare Ludovica e Marcello, Marta incontra il marito Vittorio prima di partire

Fiorenza non mollerà la presa su Ludovica, dato che la farà seguire non appena si troverà nuovamente in compagnia di Marcello: quest’ultimo e la giovane Brancia di Montalto a quanto pare potrebbero rischiare di finire sui giornali.

Per concludere Marta è in procinto di lasciare la città per aver accettato la proposta di lavoro della Sterling a New York e festeggerà la partenza pranzando con i suoi cari.

Arrivata la sera, la signora Conti incontrerà casualmente il marito Vittorio tra le mura del lussuoso magazzino milanese.