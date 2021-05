Venerdì 28 maggio, alle ore 15.55, andrà in onda l'attesissimo finale della quinta stagione de "Il Paradiso Delle Signore". Tra qualche settimana, infatti, gli attori torneranno nei Videa Studi Televisivi, per iniziare le riprese della nuova stagione della soap - la sesta- che andrà in onda, sempre sulla rete capofila della Rai, a partire dal mese di settembre. Per questo motivo l'attore che qui da diversi anni interpreta il ruolo dell'affascinante uomo d'affari Umberto Guarnieri, ovvero Roberto Farnesi, ha rilasciato un'intervista a Nuovo Tv nella quale ha raccontato alcune curiosità sulla sua vita privata, ma anche in merito alle evoluzioni che subirà il suo personaggio.

Le anticipazioni della nuova stagione

"Risalire sul set dopo i due mesi di pausa canonici previsti dalla produzione mi galvanizza, soprattutto in un anno come questo, in cui il Covid è ancora protagonista nelle nostre vite". Queste le parole dell'interprete del Commendator Guarnieri che non vede l'ora di tornare sul set per divertirsi con il resto del cast della soap, formato da grandi artisti come Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Pietro Genuardi, Antonella Attili, Giulia Arena e tanti altri giovani compagni d’avventura. L'attore toscano ha anticipato che nella nuova stagione della soap opera si vedrà il Commendator Guarnieri avere un ulteriore "rilancio narrativo" che lo porterà ad avere un'evoluzione diversa rispetto a quella che aveva avuto nella precedente stagione.

Nelle puntate andate in onda fino ad oggi, infatti, il pubblico ha sempre visto Umberto in coppia con la Contessa Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) ed alle prese con i problemi esistenziali dei suoi figli: Riccardo, Marta e per ultimo Federico che ha scoperto da poco essere in verità un Guarnieri. Roberto Farnesi, però, ha anticipato che nel finale della quinta stagione non verrà svelato tutto il giallo che ruota intorno ad Achille Ravasi, che sarà invece al centro delle prime puntate della trama della nuova stagione, che si prospetta aprirsi con tanti interrogativi.

"Ci si chiederà cosa c'entra lui con la sparizione di quell'uomo che si era rivelato un cacciatore di dote con due ricche mogli defunte alle spalle? È colpevole di omicidio? E poi, dopo la risoluzione del giallo, Umberto tornerà a privilegiare il suo aspetto di cinico imprenditore ed essere così coinvolto in giri d'affari?".

Il successo de 'Il Paradiso'

L'attore, che è impegnato sentimentalmente da cinque anni con Lucya Belcastro, spera un giorno di poter diventare papà anche nella realtà e di costruirsi così una bella e grande famiglia. Nel frattempo, Farnesi ha deciso di dedicarsi a pieno anche alla sua carriera e poiché le porte de Il Paradiso stanno per riaprirsi, l'interprete di Umberto ha svelato quale è secondo lui il grande segreto del successo della Serie TV che nelle ultime settimane ha registrato un record di ascolti. Secondo l'artista, infatti, è la grandissima qualità del prodotto interamente fatto in Italia ed il messaggio di speranza che viene trasmesso ai telespettatori a decretarne il successo.