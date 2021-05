Il Paradiso delle Signore sta per giungere alla puntata finale in programma su Rai 1 il 28 maggio e già si aprono le nuove trame in onda a settembre. Alcuni attori hanno rilasciato interessanti dichiarazioni a riguardo, che fanno sognare una stagione imperdibile. Armando e Agnese non sono riusciti a vivere il loro amore alla luce del sole, complice il ritorno improvviso di Giuseppe dalla Germania. Il signor Amato ha fatto in modo che la moglie e Salvatore si fidassero di lui ma ha ancora molti segreti non venuti alla luce.

Nelle prossime puntate, Giuseppe riceverà una lettera da una certa Petra, una donna che ha qualcosa di importante - e di compromettente - da fargli sapere.

Il contenuto della lettera sarà così spiazzante da far tremare Amato, che deciderà di tenere all'oscuro Agnese. Che ne sarà invece di Armando? A dare un indizio è Pietro Genuardi in una sua recente intervista.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni sul finale

La puntata del 26 maggio sarà determinante per l'evolversi delle trame. Gabriella sarà ancora indecisa sulla sua partenza per Parigi insieme a Cosimo, che ha scelto di riscattarsi lontano da Milano. Attenzione però, perché la faccenda Ravasi non si è affatto conclusa. Come ha rivelato Roberto Farnesi infatti, si verrà a sapere che Achille è scomparso negli Stati Uniti e Umberto dovrà dare le dovute spiegazioni alle autorità.

Maria dirà a Rocco dell'ultimatum di suo padre e il giovane non la prenderà affatto bene.

Marta e Vittorio invece, vivranno un'ultima indimenticabile notte prima dell'addio. Conti dovrà fare i conti con la fine del suo matrimonio e Beatrice sarà la sua confidente. Armando infine, farà una telefonata molto importante.

Pietro Genuardi: 'Gli autori mi hanno fatto un regalo'

Pietro Genuardi festeggia il suo compleanno proprio il 26 maggio, giornata nella quale il personaggio che interpreta farà una chiamata decisiva.

L'attore ha rivelato che, per questa occasione, gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno voluto fargli un regalo che si intreccia con le trame della soap.

Nella quinta stagione Armando e Agnese non hanno avuto un lieto fine ma tutto può ancora cambiare, soprattutto dopo la lettera che riceverà Giuseppe nel finale. Genuardi ha voluto dare un prezioso indizio ai telespettatori, invitandoli a seguire la puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 26 maggio 2021 su Rai 1: ''Seguite con attenzione a chi telefonerà Armando.

Sarà bello scoprire a chi farà la telefonata.''

Ci domandiamo chi sia il misterioso (o la misteriosa) interlocutore della chiamata, ma senza dubbio qualcuno di molto speciale per il buon Ferraris. Chissà che questa volta il destino gli sorrida.