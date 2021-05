Si avvicina il gran finale di stagione della soap opera della Rai più seguita dagli italiani Il Paradiso delle Signore. Tra poche settimane, infatti, terminerà la quinta stagione per lasciare spazio a settembre alla nuova stagione, la sesta, nella quale verranno raccontate le avventure dei Conti, dei Guarnieri e di tutti i personaggi che gravitano intorno al grande magazzino. Per il momento, si è a conoscenza che i personaggi che sono stati confermati e che si vedranno nelle nuove puntate sono quelli di Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), di Armando Ferraris (Pietro Genuardi), di Emanul Caserio (Salvatore Amato) ,di Pietro Masotti (Marcello Barbieri) e di Grace Ambrose (Stefania Colombo).

Sicuramente, anche nella nuova stagione, la cui sceneggiatura è in corso di scrittura e che verrà iniziata a girare dagli artisti intorno a i primi di giugno, non mancheranno i colpi di scena e nuovi personaggi. In attesa però di sapere come si evolveranno le varie storyline, l'attore che impersona il ruolo del Signor Armando Ferraris (il capo magazziniere de Il Paradiso), ovvero Pietro Genuardi, ha rilasciato un'intervista a Vero Tv nella quale ha parlato della sua carriera ma anche del personaggio che interpreta con grande entusiasmo.

'Ho avuto un'intuizione durante il provino'

Per prima cosa, l'attore Pietro Genuardi ha voluto ricordare, ma soprattutto raccontare ai suoi fan un piccolo aneddoto su come è approdato sul set de Il Paradiso.

L'artista, dopo infatti un provino, che credeva non fosse andato per il verso giusto, è stato scelto dal regista per interpretare il ruolo di Armando Ferraris. "È risultata vincente una mia intuizione: infatti, ho avuto il coraggio di spingere molto sul dialetto milanese". Già perché Genuardi ha svelato che in fase di provino venendo a sapere che il suo personaggio avrebbe dovuto interagire molto con la famiglia Amato (di origine siciliana) ha ritenuto di marcare con la differenza linguistica del dialetto per far sì che in questo modo fosse stato possibile evidenziare la disuguaglianza non solo ideologica e socio-culturale, ma anche territoriale.

Questa arma è stata vincente, tanto che fin da subito Pietro Genuardi è stato scelto per interpretare la parte del Signor Ferraris. È dal 2019 che Pietro Genuardi fa parte del cast de "Il Paradiso" che ha definito essere "una grande famiglia" per via dell'atmosfera "piacevole e armonica" che si respira sul set.

La stima di Genuardi per i suoi colleghi

Armando Ferraris, comunista convinto e grande lavoratore, è il capo magazziniere della boutique di Milano diretta dal Dottor Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Questo personaggio interagisce soprattutto con attori giovani, come Giancarlo Commare (che interpreta Rocco Amato), con Emanuel Caserio (Salvatore Amato) e Pietro Masotti (Marcello Barbieri). Inoltre, lui gira molte scene con Antonella Attili (Agnese Amato), che Genuardi ha definito essere una straordinaria compagna di avventura. "Antonella è bravissima. Tra noi si è creata un'ottima intesa lavorativa, una sana e stimolante competizione. È una sfida bella e piacevole tra di noi, è come giocare una partita a tennis con una campionessa".

I punti in comune con 'Armando'

Pietro Genuardi è entusiasta di interpretare il ruolo di Armando Ferraris. Il suo personaggio sarà presente anche nella sesta stagione della soap opera. L'attore, durante l'intervista, ha rivelato di essere simile al suo personaggio per via della lealtà e dell'altruismo. “Anch'io ho grande considerazione per chi versa in difficoltà e mi piace dare una mano a chi vive una situazione di disagio", ha dichiarato l'attore.