Il Paradiso delle Signore 5 sta regalando un colpo di scena dietro l'altro e le anticipazioni delle nuove puntate lo confermano. Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) hanno capito di amarsi e così si ritrovano l'una nelle braccia dell'altro. Non poteva certo finire un rapporto così speciale e Dante, forse, è stato solo un errore nella vita della bella Guarnieri. Romagnoli però è un uomo furbo e sa quello che vuole, si farà davvero da parte come se nulla fosse? Come svelano le nuove trame de Il Paradiso delle Signore, l'atmosfera a casa Conti diventa cupa dopo che un evento inaspettato farà presagire qualcosa di molto brutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, fiori d'arancio a Milano

Maria e Rocco sono innamorati più che mai, finalmente si sono avvicinati e non vogliono lasciarsi più. Il giovane Amato vuole sposarsi e condividere la sua vita con la dolce Puglisi. Ormai il fidanzamento è ufficiale ma manca un importante tassello. Rocco deve mettere al corrente delle nozze il padre di Maria.

Intanto, Stefania e Gloria sono sempre più complici e il loro rapporto si rafforza di giorno in giorno. La capocommessa non le ha ancora detto la verità, ma il momento sembra vicino. Le ragazze invitano Gloria a casa loro per una cenetta, sarà l'occasione giusta?

Gloria racconta ad Armando parte del suo segreto

Da quando è arrivata a Milano, Gloria è sempre stata piuttosto misteriosa riguardo il suo passato.

Ha avuto una figlia, Stefania, che ha poi dovuto abbandonare per ragioni ancora ignote affidandola a zia Ernesta. Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 5 verrà a galla questa verità?

Parte del passato doloroso di Gloria emergerà nella nuova puntata, quando si confiderà con il buon Armando mentre stanno guardando il filmato per la campagna pubblicitaria americana del grande magazzino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ferraris ne sarà commosso e parecchio turbato.

Cosimo vuole lasciare Milano per sempre

Bergamini non ha l'animo in pace e non sa come riprendere in mano la sua vita. Ha così un'idea, quella di lasciare Milano per sempre. Troppi ricordi e troppo dolore lo legano a questa città negli ultimi tempi. Cosimo ne parla a Gabriella, che di certo non è felice.

Se dovesse lasciare la città, Gabriella dovrebbe dare l'addio a Salvatore e forse non se la sente. Intanto, tra Vittorio e Marta sembra essere tornata l'armonia di un tempo, ma niente è scontato ne Il Paradiso delle Signore. A dimostrazione di ciò, nella puntata di venerdì 14 maggio 2021 su Rai 1, accadrà qualcosa di imprevisto che ha tutti i presupposti per cambiare le carte in tavola. I coniugi Conti avranno un terribile presagio, messi ancora alla prova.