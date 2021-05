Mancano solo tre giorni alla messa in onda del finale di stagione de Il Paradiso Delle Signore 5. In attesa di vedere cosa accadrà, arrivano le prime indiscrezioni in merito alla nuova stagione della soap opera di Rai 1 che verrà trasmessa a partire da settembre 2021. Uno degli attori principali della soap è Roberto Farnesi, che interpreta il ruolo del banchiere ed imprenditore, il Commendatore Umberto Guarnieri, ha rivelato durante un'intervista a Tv Soap che il suo personaggio sarà uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore 6. Accanto a lui saranno presenti, così come ha svelato l'attore toscano, anche Vanessa Gravina, l'attrice che impersona la Contessa Di Sant'Erasmo (la presidente del Circolo Milanese e cognata di Umberto), ed Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, il direttore del famoso magazzino milanese.

Chi è Umberto Guarnieri

Nell'intervista, Roberto Farnesi, attore noto nel mondo della tv per aver preso parte a diverse fiction e serie, ha rivelato di essere entusiasta di far parte del cast de Il Paradiso e di interpretare qui il ruolo di un uomo molto interessante. Per questo motivo, Farnesi ha confessato di leggere i copioni "work in progress" proprio per non rovinarsi "l'effetto a sorpresa". Grazie inoltre alla lunghezza della serie, l'attore ha rivelato di avere una grande possibilità: ovvero quella di poter vivere il suo personaggio "in modo quotidiano" lavorando in diverse situazioni che gli permettono di vivere varie emozioni. Il suo personaggio, che appare essere un uomo forte per via della sua professione, in questa stagione è apparso più "cinico" e più "morbido" per via delle sue dinamiche familiari: con i suoi figli, Marta e Federico, è molto protettivo ed affettuoso.

La nuova stagione si aprirà con un 'giallo'

Roberto Farnesi, che non vede l'ora di tornare sul set per indossare nuovamente gli abiti del Commendatore, ha rivelato che le puntate della nuova stagione de Il Paradiso Delle Signore 6 si apriranno con un giallo: già, perché il mistero che ruota intorno al personaggio di Achille Ravasi (Roberto Alpi), e cioè sull'ex marito della Contessa, non verrà a galla durante il grande finale di questa stagione.

Si ricorda, infatti, che Umberto raggiunse Adelaide in America, dopo aver ricevuto da lei una richiesta di aiuto. Ad oggi, non si è ancora appreso cosa sia accaduto Oltreoceano, ma si è capito che si è verificato un fatto molto grave che ha turbato profondamente la donna. "Umberto l’ha tolta dai guai, visto che Ravasi era una sorta di 'barbablu'.

In America è successo qualcosa. Non sappiamo però se ci sia stata una colluttazione con Achille oppure se lui è scappato. Capiremo sicuramente cosa è avvenuto nella prossima stagione", ha anticipato Roberto Farnesi. Secondo l'artista proprio per questo motivo la nuova stagione della soap opera partirà sicuramente "a tremila".