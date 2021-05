Il Paradiso delle Signore prosegue con una settimana ricca di nuove emozioni e colpi di scena. Secondo le anticipazioni dal 17 al 21 maggio Ludovica escogiterà un piano per far scagionare Marcello e riuscirà nel suo intento. Marta, invece, riceverà una proposta lavorativa molto importante che richiede il suo trasferimento in America, ma non dirà niente a Vittorio. Quando il dottor Conti lo scoprirà, si sentirà di nuovo tradito e metterà sua moglie di fronte ad una scelta definitiva. Anche per Gabriella sarà tempo di prendere una decisione dopo la richiesta di Cosimo, ma la stilista sarà ancora molto indecisa sul lasciare o meno Milano.

Gloria e Armando saranno molto vicini dopo essersi confidati e Agnese ne sarà gelosa, sebbene non ne abbia motivo. Inoltre, la capocommessa risponderà a una telefonata diretta a Stefania che la turberà. Maria e Rocco saranno felici in vista del matrimonio, anche se la serenità della ragazza potrebbe essere messa in discussione da suo padre.

Spoiler settimana 17-21 maggio: Fiorenza seguirà Ludovica

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 maggio Ludovica farà di tutto per scagionare Marcello e contatterà il suo avvocato più volte per questo motivo. A Fiorenza non sfuggiranno gli incontri tra la ragazza e Finzi e deciderà di seguirla, scoprendo così la verità su Barbieri e il rapporto tra lei e Ludovica.

Quando la ragazza riuscirà a testimoniare, Marcello tornerà finalmente in libertà, ma Fiorenza potrebbe ancora dare problemi alla coppia. Nel frattempo, Agnese sarà gelosa del rapporto di amicizia tra Armando e Gloria, mentre quest'ultima riceverà una telefonata al Paradiso che la turberà molto. Le anticipazioni non rivelano chi sarà dall'altra parte dell'apparecchio, ma di sicuro c'è qualcuno che cerca Stefania.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Gabriella riceverà una sorpresa da Cosimo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che per la settimana dal 17 al 21 maggio, Marta sarà piena di dubbi. La donna riceverà una proposta di lavoro che prevede il suo trasferimento in America, ma non avrà il coraggio di parlarne con Vittorio.

Marta sarà molto indecisa sul da farsi e ne parlerà anche con Umberto e Adelaide, ma non riuscirà a prendere una decisione. Quando il dottor Conti scoprirà per caso l'ennesima bugia di sua moglie, si sentirà tradito di nuovo e la metterà di fronte a una scelta definitiva. Ci sarà una decisione anche per Gabriella, in procinto di trasferirsi a Parigi, perché la donna non vorrebbe lasciare Milano e Cosimo proverà a convincerla con una sorpresa. Far incontrare alla stilista Defois, il suo mentore parigino, sperando di risvegliare in lei la passione per la città francese. Nel frattempo, Maria e Rocco si godranno i momenti felici del fidanzamento, ma la serenità della ragazza potrebbe essere oscurata da suo padre.

L'uomo, infatti, insisterà affinché la coppia ritorni in Sicilia dopo il matrimonio.