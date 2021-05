Il Paradiso delle Signore è pronto a raccontare nuove storie con i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 maggio Marta potrà contare sul sostegno della sua famiglia. Nel frattempo, Rocco vincerà un premio in denaro che lo farà pensare ad un regalo importante per Maria, mentre Cosimo inizierà a parlare con Delfina del viaggio a Parigi. Per Ludovica, invece, arriverà una lettera in cui Marcello le chiede di stargli lontano, ma la ragazza non penserà assolutamente di seguire le sue parole.

Marta e Vittorio, infine, inizieranno a maturare una sensazione sul futuro che li travolgerà.

Spoiler 19 maggio: Umberto consolerà sua figlia in un momento difficile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 19 maggio, raccontano che Marta vivrà momenti di profonda indecisione. Se da un lato la donna vorrebbe partire e realizzare il suo sogno lavorativo in America, dall'altro sa bene che il matrimonio con Vittorio potrebbe crollare definitivamente con l'ennesima partenza. La donna ritroverà nella sua famiglia un sostegno sicuro, confidando a Umberto e Adelaide le sue paure e chiedendo a loro un consiglio valido sulla scelta da intraprendere. Marta, inoltre, ammetterà di avere molte difficoltà di comunicazione con Vittorio, perché si sono appena ritrovati e il loro rapporto è ancora in un equilibrio precario.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Rocco vorrà comprare un anello per Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 maggio rivelano che nella puntata di mercoledì Rocco vincerà un premio in denaro grazie alla gara ciclistica. Dopo un anno di amicizia e timidi avvicinamenti, finalmente lui e Maria potranno vivere il loro amore senza remore e per questo Rocco vorrebbe comprare un regalo molto speciale per lei.

Per la sua fidanzata, il magazziniere penserà di acquistare un anello di fidanzamento, ma non saprà a chi rivolgersi per un consiglio a riguardo. Cosimo, intanto, inizierà a parlare con Delfina della possibilità di trasferirsi a Parigi per sondare il terreno e capire cosa ne pensa sua madre. Ludovica , invece, riceverà una lettera che non le farà per niente piacere, perché Marcello le scriverà di allontanarsi da lui.

Barbieri in questo modo vorrebbe evitare alla ragazza di avere problemi, come aveva fatto con Roberta, ma la signorina Brancia non avrà nessuna intenzione di rinunciare all'amore appena ritrovato dopo molti anni di sofferenza per il sentimento non corrisposto che provava per Riccardo. Infine, per Marta e Vittorio arriverà la sensazione inconscia del futuro che a breve li investirà.