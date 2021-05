Continuano ad appassionare le anticipazioni Il Paradiso delle Signore. Che ne sarà di Marta e Vittorio? La coppia sembra ormai essere arrivata al capolinea ma, complice la ritrovata intesa lavorativa, succederà qualcosa di inaspettato. Dante è furioso, non riesce ad accettare l'idea di essere riuscito - almeno per ora - ad avere Marta tutta per sé. Intanto, Marcello è consapevole di avere poche speranze per il suo futuro: i carabinieri sono sulle sue tracce e per lui il carcere è tremendamente vicino, proprio ora che ha trovato l'amore con Ludovica.

Il Paradiso delle Signore: Gabriella e Cosimo verso l'addio

Cosimo ha davvero esagerato e la sua ossessione per la sparizione di Achille non lo lascia in pace. I pensieri lo attanagliano e non lo lasciano in pace. Gabriella sembra essere un ostacolo e non ha fatto altro che trattarla male, in primis al Circolo nel giorno della sua importante premiazione. A rodere l'animo di Bergamini è anche la gelosia per Salvatore.

Gabriella e Cosimo non riescono a trovare l'armonia di un tempo. Bergamini sembra aver perso il controllo mentre una turbata Rossi inizia a pensare di non aver fatto la scelta giusta a sposare Cosimo. L'ombra di Salvatore è sempre presente, anche se non lo vuole ammettere. E lo stesso vale per Salvo.

Marcello medita di scappare da Milano

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il giovane Barbieri sarà sempre più angosciato. Ormai il suo destino è scritto, come gli aveva prospettato il carabiniere quel giorno in questura. Anche se ricattato, ha comunque dato la sua disponibilità a Castrese, aiutandolo a portare a segno le sue malefatte.

Barbieri pensa così a una soluzione drastica e medita di scappare da Milano. Certo, è una scelta rischiosa, ma sempre meglio che passare anni in prigione. Nel frattempo, Rocco si sfoga con Irene riguardo i suoi dubbi con Maria Puglisi e la Venere gli dà un'idea vincente per conquistarla definitivamente.

L'ombra di Achille offusca l'atmosfera ben curata di Villa Guarnieri

Marta e Vittorio sono impegnati nel progetto curato da Dante per far conoscere Il Paradiso delle Signore in America. La loro sintonia è evidente e, pensando ai loro bei ricordi, si riavvicinano. Tuttavia, la riconciliazione è ancora molto lontana e non certa.

Infine, Adelaide e Umberto provano a non pensare alla faccenda Ravasi e all'ostinazione di Cosimo. L'ombra di Achille Ravasi però li turba. Entrambi sanno di avere un segreto che, qualora venisse alla luce, distruggerebbe ogni equilibrio. I telespettatori sono ansiosi di sapere in cosa consiste questo oscuro segreto che, con tutta probabilità, verrà svelato nel finale di stagione.