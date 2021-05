Il Paradiso delle Signore prosegue con una nuova ed emozionante puntata giovedì, 20 maggio, perché Vittorio (Alessandro Tersigni) saprà che sua moglie gli ha mentito ancora una volta e sarà molto deluso da lei, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) e Vittorio saranno preoccupati per Marta (Gloria Radulescu). Nel frattempo, Rocco (Giancarlo Commare) riceverà una telefonata da parte del direttore sportivo che gli chiederà di partecipare ad un allenamento. Per Ludovica (Giulia Arena), invece, arriverà una telefonata dall'avvocato e la donna lo raggiungerà, ma Fiorenza (Greta Oldoni) si accorgerà degli strani movimenti e la seguirà.

Marta sarà ancora indecisa per il suo futuro: spoiler 20 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 20 maggio mettono in primo piano la forte indecisione di Marta, combattuta tra la carriera e l'amore . La donna si troverà di fronte a un bivio e vedrà da un lato l'offerta di Sterling e dall'altra il suo matrimonio. Seguire la sua carriera lavorativa potrebbe inevitabilmente mettere fine alla lunga storia d'amore con Vittorio e questo tormenterà Marta che non riuscirà ancora a trovare il coraggio di parlare con suo marito. Umberto e Adelaide vorrebbero aiutare la donna, ma non sapranno come fare per indirizzarla al meglio. Nel frattempo, Vittorio verrà comunque a sapere per caso della telefonata ricevuta da sua moglie e si arrabbierà molto perché per l'ennesima volta si sentirà tradito da lei e dal suo silenzio.

Finzi chiederà a Ludovica di raggiungerlo: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 maggio rivelano che nella puntata di giovedì, Vittorio metterà Marta di fronte a una scelta drastica: il dottor Conti sarà stanco di vivere nell'equilibrio precario che ormai caratterizza il suo matrimonio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al contrario, per Rocco e Maria tutto sembrerà procedere a gonfie vele e i due fidanzati non vedranno l'ora di sposarsi ed iniziare una vita insieme. Inoltre, per il giovane Amato si presenterà un'ottima occasione perché riceverà la telefonata del direttore sportivo che gli chiederà di prendere parte a un allenamento con la squadra che parteciperà al Giro d'Italia e il ragazzo ne sarà entusiasta.

Ludovica, invece, riceverà una telefonata da parte dell'avvocato che la convocherà, ma Fiorenza noterà che la donna lascerà il circolo per raggiungere Finzi. La signora Gramini seguirà Ludovica e in questo modo riuscirà a scoprire la natura del suo rapporto con Marcello. Sapere che la signorina Brancia è coinvolta in una vicenda giudiziaria, potrebbe giocare a favore di Fiorenza che vorrebbe screditare Ludovica.