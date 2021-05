Lunedì 3 maggio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni sarà dato ampio spazio alla crisi tra Vittorio e Marta, dopo che l'imprenditore ha assistito al bacio tra la donna e Dante. L'uomo sarà furioso con sua moglie che, ignara di essere stata vista, non riuscirà a spiegarsi il perché del suo comportamento. Ci sarà delusione anche per Maria che, dopo aver saputo del bacio tra Irene e Rocco, sarà arrabbiata con la sua amica e deciderà di vendicarsi non rivolgendole la parola senza darle spiegazioni.

Gabriella e Cosimo, invece, riusciranno a ritrovare l'equilibrio dopo i pesanti litigi degli ultimi giorni, mentre Giuseppe lavorerà in Caffetteria per meritare ancora una volta la fiducia di Salvatore.

Vittorio prenderà una decisione sul suo matrimonio: spoiler 3 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 3 maggio, raccontano che dopo aver visto il bacio tra Dante e Marta, Vittorio sarà furioso con sua moglie. L'uomo sarà consapevole del fatto che anche lui ha sbagliato baciando Beatrice mentre Marta era a New York, ma si renderà conto che per Marta la situazione è diversa. Mentre Vittorio sarebbe stato pronto a voltare subito pagina e ricominciare, lei continua a mostrarsi indecisa, lasciando intendere di provare qualcosa anche per Romagnoli.

L'atteggiamento di Conti nei confronti di Marta sarà furioso, ma i due non parleranno e la figlia di Umberto non riuscirà a spiegarsene il perché. Dopo aver riflettuto a lungo sulla difficile situazione, Vittorio prenderà una drastica decisione sul suo matrimonio.

Maria sarà molto arrabbiata con Irene: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 3 maggio rivelano che, nella puntata che andrà in onda lunedì, Maria ripenserà al fatto che Irene e Rocco le abbiano tenuta nascosta una cosa così importante come il bacio che si sono scambiati. La signorina Puglisi non riuscirà ad affrontare la sua coinquilina, ma deciderà di vendicarsi di lei non rivolgendole più la parola, senza però dare nessuna spiegazione in merito.

Nel frattempo Giuseppe, dopo aver deluso per l'ennesima volta suo figlio confessandogli la sua ultima truffa ai danni del Paradiso, si rimboccherà le maniche per riconquistare la sua fiducia. Per ripagare il debito con suo figlio, il signor Amato si impegnerà a lavorare facendo il doppio turno in Caffetteria e i suoi sforzi sembreranno essere apprezzati da Salvatore. Infine, Cosimo e Gabriella torneranno a essere una coppia serena dopo giorni di pesanti litigi a causa della gelosia.