La programmazione de Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 con il consueto appuntamento giornaliero delle ore 15:55 e si avvia verso il finale di stagione.

Proprio per tale motivo, alcune storyline stanno per complicarsi ulteriormente con nuovi colpi di scena. Mentre il grande magazzino si preparerà a spopolare oltreoceano, i personaggi della soap dovranno risolvere ben altre questioni di carattere personale. Stando alle anticipazioni un cattivo presagio si abbatterà sulla coppia formata da Vittorio e Marta. Tuttavia, i coniugi Conti non saranno gli unici a catalizzare l'attenzione del pubblico.

Una situazione ancora più delicata sarà quella incentrata su Gloria e Stefania. Nelle puntate in onda dal 10 al 14 maggio la capocommessa sarà sul punto di rivelare alla giovane il proprio segreto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 maggio: Gloria e Stefania più vicine

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 10 al 14 maggio Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) faranno un passo in avanti nel loro rapporto e si riavvicineranno, anche se sono consapevoli di essere ancora lontani dal ritrovare la complicità di una tempo. Sarà importante il momento in cui la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) deciderà definitivamente in che direzione dovrà andare il suo rapporto con Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Inoltre, confiderà al fratellastro Federico (Alessandro Fella) di custodire nel cuore la speranza di poter recuperare il matrimonio con Vittorio. Nel frattempo, Gloria (Lara Komar) e Stefania (Grave Ambrose) saranno sempre più vicine, anche se la ragazza continuerà ad ignorare l'identità della donna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gloria sarà sul punto di dire a Stefania di essere sua madre: spoiler Il Paradiso delle signore

Sempre nella settimana dal 10 al 14 maggio al Paradiso delle signore non ci saranno soltanto problematiche da risolvere, ci sarà anche un evento per cui gioire: il fidanzamento tra Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare).

I due giovani appariranno in pubblico sempre più innamorati e decideranno di fare il grande passo, annunciando ad Agnese e a tutta la famiglia Amato il loro matrimonio. Mentre Puglisi avrà il suo lieto fine con il magazziniere, non si può dire lo stesso per le altre Veneri, specialmente per Dora (Mariavittoria Cozzella) e Stefania che si sono innamorate di giovani che non vogliono o non possono ricambiare i loro sentimenti. La capocommessa Gloria cercherà di tirar su il morale delle due ragazze facendo un gesto carino. La nipote di Ernesta sarà giù per Federico e si confiderà con la signorina Moreau. L'essere così vicine e complici porterà la donna ad un passo dal rivelare alla ragazza di essere sua madre.

La capocommessa Gloria parlerà ad Armando del suo passato: Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 14 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate dal 10 al 14 maggio rivelano che Stefani inviterà la signorina Moreau a cena a casa delle Veneri. In seguito la donna, proprio durante la proiezione del promo del Paradiso delle signore destinato alla pubblicità negli Stati Uniti, sarà colta da un attimo di sconforto e troverà in Armando (Pietro Genuardi) una spalla su cui appoggiarsi, rivelandogli una parte del suo passato. Nel frattempo, Cosimo (Alessandro Cosentini) cercherà di mostrare alla moglie Gabriella (Ilaria Rossi) di essere tornato in sé e di aver capito i suoi errori.

Perciò, chiederà scusa sia a Umberto Guarnieri per le accuse fatte pubblicamente, sia a Salvatore per il suo comportamento al Circolo. Dopo aver fatto ciò, comunicherà alla stilista l'intenzione di andare via da Milano.