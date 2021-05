La quinta stagione de Il Paradiso delle signore sta per chiudere i battenti. Dopo puntate intensissime, con colpi di scena e tante emozioni, i personaggi si prepareranno a prendere delle decisioni definitive riguardo al loro futuro amoroso e professionale.

Le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 maggio, si concentreranno sul rapporto tra Marta e Vittorio e sulla scelta di Gabriella. In particolare, il matrimonio tra i coniugi Conti si concluderà definitivamente, mentre Rocco e Maria non vedranno l'ora di convolare a nozze. Il padre di lei eserciterà numerose pressioni e la futura sposa sarà costretta a cercare aiuto.

Marcello e Ludovica dovranno contrastare il piano di Fiorenza e Gloria rimarrà molto turbata da una sua scoperta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 24 al 28 maggio: Rocco vorrà partire per la Sicilia

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Rocco si sentirà in pace con il mondo. Tutte le cose sembreranno andare per il verso giusto e potrà godere dell'amore di Maria. Quest'ultima al contrario sarà molto tesa e non avrà il coraggio di parlarne con Rocco. Non vorrebbe rovinare questo intenso momento di felicità, ma la situazione si farà sempre più insostenibile. Delusa e amareggiata, chiederà aiuto a Giuseppe per cercare di far cambiare idea a suo padre. Purtroppo prenderà una decisione molto sbagliata perché sarà completamente all'oscuro delle reali intenzioni dell'uomo.

Intanto, Rocco verrà a conoscenza della verità e si metterà alla ricerca di un modo per aggirare l'ostacolo. Non avrà altra soluzione che partire per la Sicilia, in modo da potersi confrontare con il padre della sua amata. Questo, però, potrebbe impedirgli di firmare il suo contratto per la squadra professionista di ciclismo.

Per fortuna, Maria riuscirà a intervenire prontamente.

Nel frattempo, Marcello potrà tornare a vivere come un uomo liberto e stare accanto alla sua Ludovica. Per la coppia, però, ci saranno guai in vista.

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 28 maggio: Marcello fronteggerà Fiorenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore si concentreranno anche sui piani per il futuro di Cosimo e Gabriella.

Il ragazzo continuerà a desiderare di partire per Parigi, in modo da ricominciare tutto da capo, assieme alla sua famiglia. Gabriella vorrebbe rendere Cosimo felice, ma non si sentirà pronta a lasciare il suo lavoro al Paradiso. Chiederà a Cosimo di darle un po' di tempo per riflettere sul da farsi.

Nel frattempo, Gloria sarà molto turbata dalla possibilità che il padre di Stefania vada a vivere a Milano. Non sarebbe in grado di gestire una situazione del genere e non potrà fare altro che aggrapparsi alla speranza che ciò non avvenga.

Inoltre, Fiorenza continuerà a lavorare sul suo piano per vendicarsi di Ludovica. Impiegherà tutta se stessa per fare del male alla ragazza e, proprio quando lei e Marcello saranno pronti a far conoscere la loro relazione, farà la sua mossa.

Per fortuna la giovane coppia scoprirà le intenzioni di Fiorenza, Marcello la costringerà a fare un passo indietro.

Finale della quinta stagione de Il Paradiso delle signore: Marta accetterà la proposta della Sperling

Nella settimana finale de Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio prenderanno delle decisioni importanti sul loro matrimonio. Dopo mille peripezie, si diranno addio e Marta accetterà la proposta lavorativa fattale dalla Sperling. Non sarà facile per la donna lasciare le persone che ama, ma si sentirà pronta a un nuovo inizio. I saluti con Vittorio saranno davvero commoventi, al punto che, per un breve secondo, i due penseranno di poter fare ancora qualcosa per tenere in piedi la loro storia d'amore.

In realtà, non sarà così.

Dopo la partenza dell'ex moglie, Vittorio impiegherà tutte le sue energie nel Paradiso. L'obiettivo sarà quello di modernizzare il magazzino e di renderlo ancora più spettacolare.

La quinta stagione de Il Paradiso delle signore si concluderà con un dolce lieto fine per alcuni personaggi e con un destino più d'amore per altri. Le loro storie, però, non sono terminate qui perché, ben presto, torneranno a vivere nuove avventure con l'inizio della sesta stagione.