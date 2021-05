Con la puntata che verrà trasmessa venerdì 21 maggio, terminerà un'altra settimana all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni confermano che non mancheranno le sorprese: Marta sarà preoccupata per il suo matrimonio, dopo la discussione con Vittorio temerà di non riuscire a salvare il suo rapporto con il marito. Anche per Maria non saranno dei giorni sereni: suo padre vorrà che si trasferisca in Sicilia, dopo il matrimonio con Rocco. Nel frattempo al Paradiso arriverà una chiamata per Stefania: risponderà Gloria e apprenderà qualcosa di molto preoccupante.

Pur di persuadere la moglie a trasferirsi a Parigi, Cosimo organizzerà un incontro tra Gabriella e il suo mentore parigino Defois.

La decisione del padre di Maria

Durante il 155° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 21 maggio, Marta sarà molto giù di morale. La giovane fotografa temerà che questa volta il suo matrimonio non avrà alcuna possibilità di salvarsi. Scoraggiata per quanto accaduto con Vittorio, la ragazza si confronterà con Umberto. Il commendatore cercherà in quale modo di convincerla a parlare con il marito, per trovare un accordo in vista della sua ripartenza per New York. Nel frattempo Rocco sarà molto entusiasta per la sua carriera da ciclista. Il giovane magazziniere riceverà un'importate proposta dal direttore della squadra di ciclismo.

Intanto Maria non sarà per niente serena: parlando con il padre verrà a conoscenza che il capo famiglia vorrà che la coppia torni in Sicilia, dopo le nozze. Per questo motivo la giovane sarta sarà molto preoccupata e non avrà il coraggio di raccontare l'accaduto al suo fidanzato.

Fiorenza scopre che Marcello è finito in prigione

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano nel dettaglio che Marcello uscirà di prigione, grazie all'intercessione di Ludovica. Intanto Fiorenza continuerà ad indagare sulla relazione della Brancia e di Barbieri e verrà a conoscenza che il giovane barman era finito in manette.

A quel punto la Gramini inizierà a preparare una strategia per vendicarsi di Ludovica, mettendola in cattiva luce sotto gli occhi attenti di Adelaide. Nel frattempo al grande magazzino le Veneri continueranno a soddisfare ogni esigenza delle loro amatissime clienti quando squillerà il telefono. Risponderà la signorina Moreau: sarà una chiamata per Stefania che provocherà agitazione. Intanto a villa Bergamini, Cosimo deciderà di organizzare una sorpresa per Gabriella: le farà incontrare il suo mentore parigino Defois, con lo scopo di convincerla ad accettare il trasferimento a Parigi. A casa Conti invece Vittorio metterà con le spalle al muro la moglie, chiedendole di prendere una decisione definitiva per il suo futuro.