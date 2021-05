Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 10 maggio 2021 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per delle novità importanti legate alla coppia composta da Marta e Vittorio. Occhi puntati anche su Marcello che si ritroverà ormai con le spalle al muro: il giovane Barbieri ormai sembra essere condannato al carcere.

Marta e Vittorio si riavvicinano: trama Il Paradiso delle signore 10 maggio

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 10 maggio, raccontano che tra Marta e Vittorio ci sarà un riavvicinamento.

I due, infatti, si ritroveranno a trascorrere molto tempo insieme per via degli impegni di lavoro ma tutto questo non basterà a mettere da parte i dubbi di Vittorio.

Conti, infatti, continuerà ad essere tormentato da questa situazione e riavere la moglie tra le sue braccia non gli basterà per far sì che tutti i tasselli del puzzle siano messi di nuovo al loro ordine.

Nel frattempo, Marta prenderà una decisione importante legata al suo rapporto con Dante Romagnoli: quale sarà la scelta finale della donna? Deciderà di chiudere definitivamente con Dante e quindi di riprendere in mano le redini del suo rapporto con il marito? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Cosimo si scusa con Salvatore

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 10 maggio in tv, rivelano che si tornerà a parlare di Cosimo Bergamini.

Il marito di Gabriella si renderà conto di avere esagerato nel corso dell'ultimo periodo e che alcune sue reazioni sono state fin troppo esagerate.

Proprio per questo motivo, Cosimo deciderà di scusarsi pubblicamente con Salvatore per il diverbio che c'è stato tra di loro al Circolo e lo farà in presenza della moglie stessa. Basterà questo gesto di Cosimo per far ricredere la stilista del Paradiso?

Marcello condannato al carcere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 maggio

Intanto Marcello continuerà a trovarsi nei guai. La trama della puntata della soap opera di Rai 1, infatti, rivela che Barbieri e Ludovica si lasceranno trasportare dalla passione travolgente, come sa essere quella tra due persone destinate a dirsi addio.

La situazione di Marcello, infatti, non è delle migliori: il barista non ha tante soluzioni se non quella di essere destinato al carcere.

L'unica soluzione, per cercare di sfuggire al suo crudele destino, è quello di andare via da Milano e in questo modo evitare il carcere.

Armando e Salvatore hanno messo a punto un piano per far sì che Marcello possa fuggire senza problemi.

Il progetto andrà in porto oppure no?