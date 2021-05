Continua l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis su Armado Ferraris, il quale conforterà Gloria Moreau. Quest'ultima, infatti, in un momento di sconforto deciderà di confidarsi con il capomagazziniere del grande magazzino milanese. Marcello Barbieri invece continuerà a rimanere in prigione, mentre Marta e Vittorio Conti non faranno pace definitivamente.

Marcello resta in prigione: anticipazioni Il paradiso delle signore 10-14 maggio 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda fino al prossimo 14 maggio 2021 su Rai 1 rivelano che il destino di Marcello sembrerà ormai segnato dalla sua permanenza in prigione, ma Ludovica non sarà intenzionata ad arrendersi così facilmente. In particolare la giovane Brancia sarà decisa a intraprendere qualunque metodo pur di far scarcerare Barbieri. Successivamente quest'ultimo riceverà la visita del capo magazziniere Armando. Cosimo invece parlerà con Gabriella della sua idea di trasferirsi all’estero insieme a tutta la sua famiglia, dato che gli sembrerà l’unica alternativa per ricominciare una nuova vita.

Marta e Vittorio non fanno pace in modo definitivo

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio: le trame de Il Paradiso delle signore al 14 maggio 2021 rivelano che i due avranno un ulteriore riavvicinamento grazie all'intesa professionale nel famoso negozio milanese. Tuttavia questa situazione non porterà i coniugi Conti ad avere una riconciliazione definitiva, poiché i vecchi tempi del loro amore continueranno a essere un lontano ricordo.

A casa Amato Rocco ufficializzerà la sua storia d’amore con Maria, mentre Stefania e Dora saranno tristi per essersi innamorate di due ragazzi che non ricambiano i loro sentimenti. A questo punto la capocommessa Gloria proverà a sollevare il morale delle due Veneri con un gesto carino.

Gloria racconta il suo passato ad Armando: trame Il paradiso delle signore al 14 maggio 2021

Per Rocco e Maria arriverà il momento di annunciare il loro fidanzamento anche ai parenti della Sicilia: Giuseppe, ritenendo che il matrimonio dei giovani sia imminente, cercherà di convincere suo nipote a telefonare al padre della sua fidanzata. Nel frattempo Gabriella racconterà a Salvatore della possibilità che lasci Milano insieme a Cosimo, invece quest'ultimo sosterrà Ludovica nella sua decisione di rimettere in libertà Marcello a qualsiasi costo. Stefania e la signora Moreau saranno sempre più vicine, ma la ragazza però continuerà a non sapere chi è in verità la donna: quest'ultima, inoltre, inviterà a cena la giovane Colombo e Dora.

Successivamente la capocommessa avrà un momento di sconforto durante la proiezione del filmato per la campagna pubblicitaria americana del grande magazzino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 maggio rivelano che a confortare Gloria ci sarà Armando, il quale scoprirà la verità sul passato della sua collega. Infine nel rapporto tra Vittorio e Marta accadrà qualcosa che non sarà per niente di buon auspicio per io futuro.