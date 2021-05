Al Paradiso delle signore si avvicina il gran finale e ad attendere i personaggi ci saranno ancora molti colpi di scena. Secondo le anticipazioni per la settimana dal 17 al 21 maggio, Armando e Gloria saranno sempre più vicini e Agnese inizierà a essere gelosa di questo rapporto. Tuttavia, la signora Amato fraintenderà il rapporto tra il magazziniere e la commessa, legati solo da una profonda amicizia. Mentre Marcello scriverà una lettera a Ludovica per allontanare la ragazza dai guai, la signorina Brancia si adopererà per ridare la libertà a Barbieri, ma tutto non passerà inosservato agli occhi di Fiorenza.

Marta e Vittorio dovranno affrontare ancora molti ostacoli: la donna riceverà una proposta di lavoro che comporta il suo trasferimento a New York. Intanto, Cosimo sarà sempre più deciso a trasferirsi a Parigi con sua madre e sua moglie, ma Gabriella non sarà convinta di questo cambiamento, soprattutto per non tradire Vittorio. Infine, Rocco si godrà il successo della vittoria e per lui potrebbero aprirsi strade importanti per il Giro d'Italia.

Spoiler 17-21 maggio: Ludovica riuscirà a far scagionare Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 maggio raccontano che Ludovica avrà in mente un piano per far uscire Marcello di prigione e lo racconterà a Salvatore e Armando. Per arrivare al suo obiettivo, la signorina Brancia incontrerà molte volte l'avvocato Finzi e tutto questo non sfuggirà a Fiorenza che inizierà ad indagare per mettere in cattiva luca la ragazza agli occhi del Circolo.

Nel frattempo, ignaro di tutto, Marcello scriverà una lettera a Ludovica, chiedendole di dimenticarlo, ma la giovane sarà pronta a testimoniare a suo favore per scagionarlo. L'obiettivo della signorina Brancia, grazie alla sua testimonianza sarà raggiunto e Marcello sarà finalmente libero, ma Fiorenza dopo aver seguito Ludovica, approfitterà della situazione per vendicarsi di lei.

Nel frattempo, Dante sarà pronto a partire per gli Stati Uniti e deciderà di affrontare Vittorio, mentre Marta riceverà una telefonata molto importante.

Una telefonata dagli Stati Uniti metterà in discussione il matrimonio di Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 21 maggio rivelano che la figlia di Umberto dovrà valutare l'offerta di Sterling che le chiederà di tornare a New York.

La donna non avrà il coraggio di parlare con suo marito della nuova occasione che potrebbe nuovamente allontanarli e si confiderà con Umberto e Adelaide che non sapranno come indirizzare al meglio le scelte della donna. Quando Vittorio scoprirà per puro caso che sua moglie non è stata sincera con lui si sentirà ancora una volta tradito e capirà che per tenere in piedi il suo matrimonio sarà necessaria una scelta drastica. L'uomo metterà Marta di fronte a una scelta definitiva. Anche per Cosimo e Gabriella sarà tempo di scelte: mentre l'uomo inizierà a parlare a sua madre della possibilità di vivere a Parigi, la stilista avrà diversi ripensamenti. A frenare Gabriella sembrerebbe essere il timore di tradire la fiducia di Vittorio, lasciando gli impegni del Paradiso e per convincere sua moglie, Cosimo organizzerà un incontro a sorpresa con Defois, il suo mentore parigino.

Al Paradiso arriverà una telefonata per Stefania che turberà Gloria

Al Paradiso delle signore ci sarà spazio anche per i momenti di gioia, con Rocco che si godrà la vittoria della gara e della piccola somma di denaro ricevuta in premio. Il ragazzo vorrebbe acquistare un anello per la sua fidanzata e sarà in cerca di consigli a proposito della scelta del regalo. Inoltre, per il giovane Amato si presenterò l'occasione di conoscere un direttore sportivo importante che potrebbe aprirgli le porte del Giro d'Italia e la prospettiva di una carriera da professionista lo entusiasmerà molto. Armando e Gloria saranno sempre più vicini e la loro amicizia sarà notata da Agnese che inizierà a essere gelosa.

La signora Amato, tuttavia, ignorerà che tra il capomagazziniere e la capocommessa non c'è un legame sentimentale. Infine, al Paradiso arriverà una telefonata a cui risponderà Gloria: cercano Stefania e la donna ne sarà molto turbata.