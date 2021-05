Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa mercoledì 12 maggio rivelano nuovi colpi di scena. Dora, ignorando che si tratti di un seminarista, ricomincerà a parlare di Nino, ma ben presto scoprirà tutta la verità sul suo conto. Marta trova in Federico un confidente sempre più fedele. Difatti la giovane si apre con il fratello e gli confida che nutre la speranza di salvare il suo matrimonio. Nel frattempo Ludovica verrà a sapere che Marcello non è partito per l'Australia, ma che in realtà si trova in carcere, pertanto si adopererà per ottenere un incontro con il ragazzo.

Al contempo Maria e Rocco, dopo svariate peripezie, appariranno più innamorati che mai. Vittorio e Marta capiranno che si amano ancora e correranno l'uno dall'altra.

Il Paradiso, episodio 12 maggio: Dora farà un'amara scoperta

Gli spoiler della puntata in onda il 12 maggio preannunciano che Dora continuerà a pensare a Nino, il ragazzo conosciuto qualche tempo fa al negozio. Per lei si è trattato di un colpo di fulmine, anche se lui non può ricambiare i suoi sentimenti essendo un seminarista. Dopo un lungo periodo in cui ha ignorato la verità, la signorina Vianello verrà a sapere che Nino è un aspirante prete. La Venere, comprensibilmente, non prenderà affatto bene la notizia, rimanendone profondamente delusa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica andrà a trovare Marcello

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 12 maggio Ludovica verrà a sapere che Barbieri non è partito per l'Australia, ma si trova in carcere. Pertanto Brancia chiederà al suo avvocato di ottenere un incontro con il ragazzo. Le anticipazioni rivelano che, grazie all'intercessione del legale, Ludovica riuscirà a ricevere il permesso per recarsi in carcere r vedere Marcello.

Al contempo Rocco e Maria, dopo svariati equivoci, diventeranno una coppia a tutti gli effetti. I due appariranno più innamorati e felici che mai.

Il Paradiso, spoiler 12 maggio: Vittorio e Marta di nuovo insieme

La trama dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 12 maggio lascerà spazio anche alle vicende dei coniugi Conti.

La giovane Guarnieri, dopo un riavvicinamento fra lei il marito, confiderà a Federico di nutrire la speranza di poter salvare il suo matrimonio. Difatti Marta e Vittorio capiranno di amarsi ancora come un tempo. A questo punto non avrà più senso restare divisi, i due correranno l'uno dall'altra, decidendo di recuperare il loro rapporto.